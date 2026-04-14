Amazon Web Services（AWS）は2026年4月7日（米国時間）、「Amazon S3 Files」の提供を開始した。AWSのオブジェクトストレージサービス「Amazon S3」（Amazon Simple Storage Service）内のデータをファイルとして扱えるようにするサービスだ。

Amazon S3は、データをオブジェクトとしてバケット（コンテナ）に保存する。S3 Filesは、あらゆるAWSコンピューティングリソースからAmazon S3データを、ファイルとして高速かつ直接操作することを可能にするという。

S3 Filesは、あらゆるAWSコンピューティングリソースからNFS（Network File System）v4.1以降を介して、S3バケットをファイルシステムとしてマウントできる共有ファイルシステムだ。AWSによると、主に以下のリソースからシームレスにアクセスできるという。

「Amazon EC2」（Amazon Elastic Compute Cloud）インスタンス

「Amazon ECS」（Amazon Elastic Container Service）上のコンテナ

「Amazon EKS」（Amazon Elastic Kubernetes Service）上のコンテナ

「AWS Fargate」

「AWS Lambda」関数

S3オブジェクトはファイルやディレクトリとして表示され、ファイルベースのツールやアプリケーションは、コード変更やカスタムコネクター、新しいAPIなしで標準的なファイル操作（作成、読み取り、更新、削除）を実行できる。ファイルシステム上のデータ変更は、自動的にS3バケットに同期される。

これまで、オブジェクトストレージのスケーラビリティやコスト効率、耐久性と、ファイルシステムの対話的な操作性はトレードオフの関係にあり、どちらかを選ばざるを得なかった。そのため、Amazon S3とファイルシステムストレージの間でデータを二重に保持したり、同期パイプラインを構築したりするケースが多かった。

S3 Filesはこの問題の解消を目指す位置付けだ。Amazon S3にデータを保存したまま、ファイルとオブジェクトの両方のインタフェースから同時にアクセス可能であり、組織のデータをS3で一元管理できるようになるという。AWSによると「S3と別のファイルシステムの間でデータを往復させる場合と比べて、コストを最大90％削減できる」としている。

Amazon EFSを基盤に

S3 Filesは、「Amazon EFS」（Amazon Elastic File System）を基盤として構築されており、アクティブなデータに対して約1ミリ秒のレイテンシを実現する。ファイルシステムで特定のファイルやディレクトリを操作すると、関連するメタデータとコンテンツが高性能ストレージに配置される仕組みだ。

デフォルト（既定）では、低レイテンシアクセスの恩恵を受けるファイルは高性能ストレージに保存され、そこから提供される。大きなシーケンシャル読み取りが必要なファイルなど、高性能ストレージに保存されていないファイルについては、S3 Filesがスループットを最大化するため、Amazon S3から直接提供される。

NFSのclose-to-open整合性（ファイルクローズ時に変更を同期する仕組み）によって複数のコンピューティングリソースからの同時アクセスをサポートしており、同一ファイルシステムへの最大2万5000の同時接続が可能だ。

一定期間（1〜365日を設定可能、デフォルトは30日）内にアクセスされなかったデータは高性能ストレージから自動的に削除される。これによってコストを抑えることもできる。

セキュリティ面では、S3 Filesは「AWS IAM」（AWS Identity and Access Management）と統合されており、アクセス制御と暗号化に対応している。データはTLS 1.3による転送中の暗号化と、「Amazon S3マネージドキー」（SSE-S3）または「AWS KMS」（AWS Key Management Service）のカスタマーマネージドキーによる保管時の暗号化で保護される。POSIXパーミッションを用いたファイルアクセス制御の仕組みも確保されている。

S3 Filesの監視には「Amazon CloudWatch」メトリクスと「AWS CloudTrail」を使用できる。

Amazon S3 Filesのユースケース例

AWSはS3 Filesのユースケース例を、次のように挙げている。

S3データをネイティブに操作するAIエージェントの構築と実行

ML（機械学習）トレーニングおよびデータ準備パイプラインの高速化

S3データに対するファイルベースのワークロードやアプリケーションの直接実行

チームがS3データで共同作業をするためのワークスペースの作成

Amazon S3 Filesの料金と提供リージョン

Amazon S3 Filesは、34のAWSリージョンで利用可能だ。料金は、S3ファイルシステムに保存されたデータの容量、小さなファイルの読み取りと全ての書き込み操作、ファイルシステムとS3バケット間のデータ同期時に発生するS3リクエストに対して課金される。