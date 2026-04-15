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サイバーセキュリティの世界においても、生成AI（人工知能）の進化が「攻撃の民主化」と「高度化」を同時にもたらしている。2026年4月、Microsoftが発表した最新の脅威レポート「Inside an AI-enabled device code phishing campaign」は、これまでのセキュリティ常識を覆す巧妙な手口を明らかにしている。

それが、AIによって完璧にパーソナライズされた「デバイスコード・フィッシング」と呼ばれる手法だ。システムの正規の仕組みを巧妙に悪用して企業ネットワークへの侵入を果たし、機密情報の窃取やランサムウェア攻撃を可能にする。

本Tech Reportでは、Microsoftのレポートを元に「デバイスコード・フィッシング」の攻撃手法ならびに対策について解説する。

AIによる徹底した「偵察」と「検証」

今回の攻撃が恐ろしいのは、生成AIを活用して複数の高度な手法を組み合わせることで、比較的少ない手間とコストで効率よくターゲットを絞り込んでいる点にある。攻撃者が標的を品定めする「偵察」から始まり、検知を回避する「巧妙なリンク」、「完璧ななりすましメール」を経て、最終的には「デバイスコード」という正規の仕組みを利用してアカウントを窃取する。極めて計画的なプロセスとなっている。

攻撃は、社員にメールが届くずっと前から水面下で始まっている。攻撃者はまず、AIツールを駆使し、LinkedInやFacebookなどのSNSや企業公式サイトなどから「公開されている情報」を収集・分析する。これにより、意思決定権を持つ経営層や、決済権限を持つ財務担当者、システム全体の鍵を握るIT管理者のリストを自動的に作成する。

さらに重要なのが、攻撃メールを送る前に実行される「リンクの検証」プロセスだ。攻撃者は事前にテストメールを送り、メール内のリンクが企業のセキュリティ製品によって検知・ブロックされないかどうかをチェックする。この徹底した検証プロセスを経て、防御をすり抜けることが確認された「本番用」のわなが仕掛けられる。

検証をパスすると、ターゲットの役職に合わせてAIでカスタマイズされた攻撃メールが送られる。メール内には、URL直接リンクやPDF添付、HTMLファイルなどで偽サイトへのリンクが仕込まれる。リンク先には「graph-microsoft[.]com」「portal-azure[.]com」「office365-login[.]com」といった、正規サービスと誤認させるようなドメインが使われる。これにより、リンクにカーソルを合わせても「見覚えのある企業のURL」に見えることから、常にフィッシングメールに注意している社員であっても、安全なリンクであると認識してしまう可能性が高いという。

さらに、リンクをクリックした際、直接フィッシングサイトへ飛ばすのではなく、複数の正当なサイトを経由させる「多段階リダイレクト」を挟むことで、セキュリティ製品の自動解析を混乱させる。AIが作成した完璧な文面と、この「一見して安全そうなURL」が組み合わさることで、クリックの確実性を高めている。

「デバイスコード認証」を悪用するメカニズム

社員がメール内のリンクをクリックした先に待ち受けているのが、今回の攻撃のキモとなる「デバイスコード認証」の悪用だ。この仕組みは、スマートTVや会議室の共用端末など、キーボード入力が困難なデバイスで安全にログインするために開発されたものである。