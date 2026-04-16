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Googleは2026年3月11日（米国時間）、AIコーディングエージェント「Gemini CLI」に「Plan Mode」を追加したことをブログ記事で公表した。Plan Modeは読み取り専用モードとなっており、コードベースに変更を加えるリスクなしに、コードベースの調査や設計ができる。

Plan Modeの主要機能とは？ 読み取り専用で調査や設計ができる

Plan Modeを有効にすると、エージェントはコードベースの探索、パターン検索、ドキュメント参照が行えるが、計画に関するものを除いてファイルへの変更は行われない。

「このデータベースの移行方法を調査して」「新機能を計画して」といった指示に対し、エージェントは依存関係をマッピングし、コードを変更することなく分析を行い、解決策を提案する。

主な機能は以下の通りだ。

安全な調査 「read_file」「grep_search」「glob」などの読み取り専用ツールを使ってコードや設定を確認できる

アーキテクチャマッピング（システム構造の把握） 「codebase_investigator」などの専用サブエージェントやAgent Skillsを使い、システムの依存関係やワークフローを分析できる

設計の検討 実装前に会話を通じて設計方針を検討し、準備が整ったら編集モードに切り替えられる

拡張性 カスタムポリシーで個人のニーズに合わせたカスタマイズや、「enter_plan_mode」「exit_plan_mode」ツールによるワークフローを構築できる

「ask_user」ツールでユーザーとの双方向コミュニケーションを実現 Plan Modeを実効的に機能させるため、新たに「ask_user」ツールが導入された。このツールにより、エージェントは調査を一時停止し、ユーザーに質問して目標を明確化したり不足する情報を確認したりできる。 推測や意図の憶測で処理を進めるのではなく、ユーザーとの対話を通じてアーキテクチャ選択に関する確認や、設定ファイルの場所の問い合わせなど、前提条件を確認できるため、意図に沿った計画を立てやすくなる。 Gemini CLIの「ask_user」ツール。使用するデータベースの種類をユーザーに確認する画面（提供：Google） MCPツールとの連携でローカル外部のデータも参照可能 Plan Modeはローカルのファイルシステムだけでなく、読み取り専用のMCP（Model Context Protocol）ツールとの連携にも対応する。 これにより、以下のような外部情報を参照しながら計画立案ができる。 「GitHub」のIssue参照

データベース管理システム「PostgreSQL」のスキーマ確認

「Googleドキュメント」の内容取得 いずれも読み取り専用で実行されるため、コードベースの整合性を保ちながら安全に行える。 「Conductor」拡張機能で複雑なワークフローに対応 Gemini CLI向けの「Conductor」ツールを利用すると、Plan Modeと「ask_user」ツールを組み合わせて複雑な開発フローを管理できる。 Conductorは「コンテキスト駆動型開発」を可能にし、複数ステップにわたる開発フローのオーケストレーターとして機能する。複雑な移行作業や機能実装を段階的に進めながら、各タスク完了段階で「ask_user」ツールを使ってユーザーの判断を確認できる。 Google開発チームは近い将来、ConductorをGemini CLIの組み込み機能として統合する計画だとしている。 Plan Modeの設定 Plan Modeは現在、全ユーザーに対してデフォルト（既定）で有効化されている。次の方法で利用できる。 入力欄に「/plan」と入力する

［Shift］＋［Tab］キーを押して承認モードを切り替える

「start a plan for...」とエージェントに依頼する Plan Modeでは「Gemini 3.1 Pro」など高い推論能力を持つProモデルが使用され、堅牢（けんろう）なアーキテクチャ決定と高品質な計画の立案を支援する。セッションを常にPlan Modeで開始したい場合は、「/settings」コマンドで「Default Approval Mode」を「Plan」（Plan Mode）に設定できる。Plan Modeが不要な場合は、同様に「/settings」から無効化が可能だ。