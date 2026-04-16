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OpenAIは2026年3月5日（米国時間）、「Microsoft Excel」（以下、Excel）のアドイン（拡張機能）「ChatGPT for Excel」β版の提供を開始した。Excelワークブック内で「ChatGPT」を直接利用でき、財務モデルの構築や更新、シナリオ分析（複数の仮定条件に基づく予測比較）、セル・数式に基づく分析結果の生成が可能になる。

ChatGPT for Excelは、OpenAIの最新モデル「GPT-5.4」（GPT-5.4 Thinking）を搭載しており、ChatGPT、AIコーディングツール「Codex」、APIから利用可能だ。

ChatGPT for Excelは、財務モデリング（企業価値や収益予測などを数式で表現する手法）、シナリオ分析、データ抽出、長文リサーチなど、金融アナリストが数時間から数日掛けて実施する実務ワークフローの支援を目的としたものだ。

OpenAIが投資銀行の業務を想定して作成したベンチマークでは、財務三表（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書）を連動させた財務モデルの構築などのタスクで評価した結果、GPT-5での43.7％からGPT-5.4 Thinkingでは87.3％にパフォーマンスが向上したとしている。

Deep Researchを使った投資調査レポート生成の例。30件の引用・254回の検索を経て23分でレポートを自動作成した（提供：OpenAI）

ChatGPT for Excelの機能

アナリスト、ストラテジスト、リサーチャー、会計士などがスプレッドシート内で直接モデルを構築・分析・更新できる。主な機能は以下の通り。

スプレッドシートモデルの高速構築・更新 自然言語で必要な内容を記述すると、ChatGPTがワークブック内で直接財務モデルを作成・更新する

大規模スプレッドシートからのインサイト取得 複数のワークブックをまたいで推論し、シートと数式の接続を理解する 出力結果がなぜ変化したのかを説明し、エラーを追跡して修正し、前提条件がモデル内でどのように影響を及ぼしているかを示す

ロジックの追跡と出力の信頼性確保 ChatGPTは作業内容を説明し、参照・更新するセルにリンクする。計算はExcel内で直接実行されるため、仮定の追跡、数式の監査、結果の検証が可能になる



ChatGPT for ExcelのExcel上での動作画面。スプレッドシートの右側にChatGPTパネルが表示され、財務データに関する質問や分析が可能になる（提供：OpenAI）

金融データ連携

ChatGPT for Excelでは、FactSet、Dow Jones Factiva、LSEG、Daloopa、S&P Globalなどの金融データ連携がChatGPT内で直接利用可能になった。Moody's、MSCI、Third Bridge、MT Newswiresとの連携もリリースされた。

また、MCP（Model Context Protocol）を利用して独自アプリケーションを構築することにより、プロプライエタリ（独自仕様）データのサポートも可能だ。

セキュリティとガバナンス

「ChatGPT Enterprise」プランでは、規制環境やデータ機密性の高い環境向けのセキュリティ、ガバナンス（管理体制）、アクセス制御機能を提供する。

RBAC（Role-Based Access Control）、SAML（Security Assertion Markup Language）SSO、SCIM（System for Cross-domain Identity Management）、監査ログによるアクセス管理・監視

TLS 1.2以上による転送中の暗号化、AES-256による保存時の暗号化

データレジデンシー（データの保存場所）および地域処理コントロール

デフォルト（既定）で、ChatGPT Enterpriseに共有されたデータはモデルのトレーニングや改善に使用されない

ChatGPT for Excelのβ版は、ChatGPTの「Business」「Enterprise」「Edu」「Teachers」「K-12」プランのユーザーにグローバルで順次提供される。「Pro」および「Plus」プランのユーザーについてはEU（欧州連合）圏外で提供される。

EnterpriseとEdu、Teachersプランでは、アクセスはデフォルトで無効になっており、管理者がカスタムロールとグループ権限で特定ユーザー向けに有効化できる。