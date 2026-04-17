米国国立標準技術研究所（NIST）は2026年4月15日（米国時間、以下同）、「NVD」（National Vulnerability Database：脆弱《ぜいじゃく》性情報データベース）における「CVE」（Common Vulnerabilities and Exposures：共通脆弱性識別子）の取り扱い方針を大幅に変更すると発表した。急増する脆弱性報告に対応するため、従来の「全件分析」から、リスクベースで優先順位を付ける運用モデルへと移行する。

これまでNVDは、登録された全てのCVEに対して、共通脆弱性評価システム（CVSS）による深刻度スコアや影響を受ける製品などの詳細情報を付与し、セキュリティ担当者が対応優先度を判断できるよう支援してきた。しかしこのモデルは、近年のCVE件数の爆発的な増加によって限界を迎えていた。

実際、CVEの提出件数は2020〜2025年の間に263％増加。2026年もその勢いは衰えず、年初3カ月だけで前年同期比約3分の1増となっている。NISTは2025年に約4万2000件のCVEを処理し、過去最高を45％上回る生産性を達成したが、それでも増加ペースには追い付いていない。こうした状況を受けて、NISTは新たに優先順位付け基準を導入した。その詳細とは。

NISTは2026年4月15日以降、以下のCVEを優先的に対象とする。

米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）の「既知の悪用された脆弱性カタログ」（KEV：Known Exploited Vulnerabilities Catalog）に掲載されたCVE（原則1営業日以内に対応）

米連邦政府で使用されるソフトウェアに関するCVE

「国家のサイバーセキュリティ強化」に向けた大統領令14028号で定義される重要ソフトウェアのCVE

これらに該当しないCVEも引き続きNVDに登録されるが、「未スケジュール」として扱われる。ユーザーは必要に応じて個別に分析をリクエストできる仕組みとなる。

また、深刻度スコアの付与についても見直される。従来は、CVE番号付与機関（CNA）が既にスコアを提供している場合でも、NISTが独自にスコアを算出していたが、今後はこの重複作業を原則廃止する。

さらに、CVEの再分析プロセスも簡素化される。従来は変更があった全てのCVEを再分析していたが、今後は内容に重大な影響がある場合に限定される。未処理のバックログ問題にも手が入る。2024年初頭以降に蓄積された大量の未分析CVEについて、2026年3月1日以前に公開されたものは原則として「未スケジュール」に移行する。新基準に基づき、リソースの許す範囲で再評価される。

この他、CVEのステータス表示の見直しや、リアルタイムで状況を可視化するダッシュボードの強化も実施される。NISTは、これらの変更により、現在の負荷を管理しつつ、長期的には自動化やワークフロー改善を進め、NVDの持続可能性を確保するとしている。