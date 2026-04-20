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IEEE（米国電気電子学会）の「IEEE Spectrum」誌は2026年4月11日（米国時間）、単一のマスターパスワードからWebサイトごとの認証情報をその場で生成し、保存を不要とする新たな方式「HIPPO（Hidden-Password Online Password）」に関する研究を報じた。

従来のパスワード管理では複数の複雑な文字列を覚える負担や、管理ツールに保存された情報が漏えいする懸念が指摘されてきたが、同手法はそれらの課題の軽減を狙うものとされる。

もうパスワード管理で悩まなくて済む？ 実験でユーザーが感じたメリット

一般的なパスワード管理ツールは、暗号化された形で複数の認証情報を保管し、ユーザーはそれらを覚える必要がない。しかし保管先となるサーバやユーザー端末が攻撃を受けると、まとめて情報が流出するリスクがある。こうした問題を背景に、研究チームはパスワードを保存せずに運用できる方式であるHIPPOを設計したという。

HIPPOはWebブラウザ拡張として動作する。利用者は単一のマスターパスワードのみを記憶するか、紙などに記録する。各Webサイトでログイン時、このマスターパスワードを入力すると、拡張機能が暗号処理をし、そのWebサイト専用の認証情報を生成する。生成された値は入力欄に自動で反映されるため、ユーザーは複雑な文字列を直接扱う必要がない。 この処理においては、オブリビアス疑似乱数関数と呼ばれる暗号技術が使われているという。まずクライアント側でマスターパスワードから一時的に加工された値が作られ、それがサーバに送られる。サーバは自身の秘密鍵で処理をして結果を返す。最後にクライアントが加工を取り除くことで、Webサイト固有の認証情報が得られる。重要なのは、元となるマスターパスワードも生成された認証情報も、ローカルにもサーバにも保存されない点にある。 研究は25人の参加者を対象に実施された。被験者は紙に書かれたパスワードを使って従来の手動入力を10回、HIPPOによるログインを10回試行し、使い勝手や安全性の認識を評価した。その結果、両方式とも操作性は良好と評価されたが、安全性と信頼性の認識ではHIPPOが高いスコアを示した。安全性評価は5点満点中4.04、従来方式は3.09だった。信頼性についてもHIPPOが4.00、従来方式が3.30と差が見られた。 IEEE Spectrumによると、HIPPO利用時には動作を開始する際に追加操作が求められるにもかかわらず、ユーザーは「むしろ使いやすい」と感じたことが分かっている。これは複雑な文字列を繰り返し入力する負担が大きく、入力作業そのものがストレスとなっていたためと考えられる。追加操作があっても、認知的負担の軽減が全体の体験を向上させたとみられる。 同研究は短期間かつ単一セッションでの評価であるため、長期利用における操作時間や入力ミス、アカウントロックの発生頻度などについては今後の検証が必要だ。マスターパスワードの変更時に各Webサイトにどう影響するかも重要な検討事項となる。 HIPPOはパスワードの保存を不要とする点で新たな方向性を示す技術だ。従来の保管型モデルとは異なるアプローチにより、セキュリティと利便性の両立を図る試みとして注目される。今後の研究の進展により、実用環境での有効性がどこまで確認されるかが焦点となる。