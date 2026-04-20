韓国のサイバーセキュリティ企業S2Wは2026年4月16日、国内のメディア向けに「2026年 最新サイバー脅威動向説明会」を開催した。

本稿では、同説明会で示された最新の統計データと、現在日本企業を直接的な脅威にさらしている主要なランサムウェアグループである「Qilin（キリン）」「Devman（デブマン）」の攻撃手法の特徴や動向、技術的な背景に基づいた防御の在り方について、専門的な視点で解説する。

本題に入る前に、分析の主体であるS2Wについて触れておく。2018年に韓国科学技術院（KAIST）のネットワークセキュリティ専門研究者グループを中心に設立された同社は、サイバー脅威インテリジェンスを専門とするデータ解析企業だ。

国際刑事警察機構（ICPO）の公式パートナーとして国際的な共同捜査にも参画しており、ダークウェブ専用のAI（人工知能）言語モデル「DarkBERT」を開発するなど、学術的・技術的な裏付けを持つ組織として知られている。

説明会の冒頭、S2Wの日本地域担当責任者である三好平太氏は、2025年から2026年にかけてのランサムウェア被害の深刻な現状をデータで示した。

「アジア地域において日本のランサムウェア被害件数はタイや韓国、台湾を抑えて最も多いことが明らかになりました。日本はその経済規模に反比例してサイバーセキュリティへの投資が不十分であることも理由の一つです」と三好氏は警鐘を鳴らす。グローバルで見ても日本は世界11位の被害規模であり、ハッカーにとって「明確なターゲット」となっている。

特に注目すべきは、2024〜2025年にかけて被害件数が倍増している点だ。産業別では製造業が突出しており、流通やビジネスサービス、政府機関がそれに続く。三好氏は「製造業や流通業のようにサプライチェーンが大規模で、工場の稼働停止がそのまま甚大な損失に直結する産業が狙われやすい」と分析する。

そして現在、日本企業にとって最大のランサムウェア脅威となっているのが「Qilin」だ。2022年に活動を開始したこのグループは、ロシアを拠点とするRaaS（Ransomware as a Service）だ。

三好氏はQilinの特徴を「単なる攻撃者グループではなく、ビジネスマインドを備えた巨大な攻撃プラットフォーム」と定義する。彼らは、攻撃の実行役であるアフィリエイターとの信頼関係を最優先し、収益を独占しない独自の配分システムを持つ。これにより、熟練したハッカーが継続してQilinのインフラを利用するエコシステムを構築している。

2025年のアサヒグループホールディングスへの攻撃事例では、約9300件の内部ファイルが奪われた。ここで三好氏が強調したのは、データの「質」だ。「流出したサンプルファイルには、パスワード生成規則やサーバの場所、主要アカウントのIDとパスワードがそのまま含まれていました。これは、一度の侵入が2次、3次的な侵入のための『完璧なガイドブック』を提供してしまったことを意味します」と、その恐ろしさを語った。

技術面では、リモートコントロールソフト「ScreenConnect」を偽装したフィッシングや、ダークウェブで購入した既存のアカウント情報も悪用していることが分かった。Qilinは「DragonForce」や「LockBit」といった他のRaaSとも“業務提携”している。もはや個別グループへの対応ではなく、「犯罪カルテルとの戦争」というフェーズなのだ。

国内でも複数企業が被害に 執拗に攻撃を仕掛ける変種「Devman」

三好氏が次に紹介したのは、2025年4月に登場した「Devman」だ。S2Wの分析によれば、彼らは新規グループではなく、DragonForceがリブランディングする過程で、その技術力とインフラを引き継いで誕生した「変種」だという。

「特定のグループ名が消えたからといって、脅威が去ったわけではありません。彼らは成功したランサムウェアビルダーや侵入経路を再利用し、いつでも別の名前で戻ってきます」と三好氏は指摘する。

Devmanの攻撃手法は、Qilinと比較して、より「執拗（しつよう）かつ直接的」だ。VPNやRDP（リモートデスクトップ）のアクセスポイントに対し、多要素認証（MFA）が設定されていない隙を狙い、ブルートフォース攻撃（総当たり攻撃）を仕掛ける。2025年夏には、国内の医薬品卸大手や電子部品商社が被害に遭い、1000万ドル以上の身代金要求やデータの競売が実行されたという。

詐欺的ランサムウェア戦術で恐怖を煽る「0APT」

2026年に登場した「0APT」は、前の2グループとは異なる「心理戦」に特化した特徴を持つ。「Windows」だけでなく「Linux」環境も攻撃対象とする彼らは、TB単位の大容量ファイルを公開し、400件以上のデータ奪取を主張して恐怖を煽る。

しかしS2Wの詳細分析によれば、その実態は「誇張」が含まれているという。「アップロードされたファイルの多くは意味のないダミーデータであり、実際の侵害量は主張よりもはるかに少なかったケースが見られます」と三好氏は明かす。

2026年2月に西日本の地方自治体が狙われた際も、公安局や産業団地の計画などの機密性の高いキーワードを並べることで、政治的・社会的なプレッシャーを与え、交渉を有利に進めようとする「詐欺的ランサムウェア」の側面を見せた。

もうハッキングは時代遅れ 攻撃者は正門から堂々と侵入する

これらのグループに共通する「出発点」は、複雑なシステムハッキングではなく、「流出アカウントの悪用」にある。

三好氏は、現代のセキュリティ業界の常識が変化しているとし、「ハッカーはもはや、手間の掛かるハッキング技術を使いません。ダークウェブで安価に購入した有効なアカウント情報を使って、正面から『正常なログイン』を装って侵入します」と語る。

実際に日本企業のVPNアカウントやRDPの接続認証情報は、今この瞬間もダークウェブで取引されている。S2Wの脅威インテリジェンスプラットフォーム「QUAXAR（ケイサー）」が捕捉した事例では、某精密機器メーカーのスタッフアカウントが流出した際、認証と権限付与を担う「STS（Security Token Service）」サーバへのアクセスドメインが含まれていたという。これがハッカーの手に渡れば、企業ネットワーク全体の「マスターキー」を渡したに等しい状態となる。

ランサムウェアに感染し、データが暗号化された後に対応するのでは遅すぎる。三好氏は「自社のアカウントがどこで売られているのか、侵入のきっかけとなる脆弱（ぜいじゃく）性が露出していないかどうか、事前段階で把握することが最も経済的で確実な防御戦略になる」と指摘する。

これを実現するのが、サイバー脅威インテリジェンスの活用だ。S2Wでは多数のIoC（侵害の痕跡情報）や最新の「CVE」（Common Vulnerabilities and Exposures：共通脆弱性識別子）をリアルタイムで入れ替えながら監視している。単なるアンチウイルスソフトでは、攻撃者が攻撃パターンを高速で変化させるスピードに追い付けないからだ。

身代金支払いは「負の連鎖」の始まり

最後に、三好氏は参加者からの質問に応じる形で、身代金支払いに対する明確な見解を述べた。

「結論として、身代金は支払うべきではありません。日本政府も推奨している通り、支払ったとしてもデータが確実に削除される保証はなく、むしろ『交渉に応じる企業』としてリストアップされ、再攻撃のリスクを高めるだけです」（同氏）

2026年のランサムウェア脅威は、もはや単独のグループによる犯行ではなく、技術と情報を共有する「犯罪カルテル」による組織的な事業へと変貌を遂げている。企業に求められるのは、従来の境界防御だけでなく、敵が誰であり、どのような武器（流出アカウントや脆弱性）を持って迫っているのかを事前に察知する、インテリジェンスに基づいた能動的な姿勢である。

三好氏は「本日のインテリジェンスが、日本企業を守る実質的な盾となることを願っています」と締めくくった。