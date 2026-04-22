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連載目次

対象：Google Gemini



最近では、さまざまな仕事や検索などに生成AI（人工知能）を利用することが当たり前になりつつある。

しかし、AIとの対話において「期待した回答がなかなか返ってこない」という不満も少なくない。こうした悩みの大半は、指示（プロンプト）の曖昧さに起因する。ただ、指示を明確にするというのは実は簡単ではない。

そこで本Tech TIPSでは、「構造化プロンプト」と呼ばれる指示を明確にする手法を紹介し、今日から取り入れられるプロンプトの基本骨子と、精度をより高めるための実践的な工夫を解説する。ここではGoogle Gemini（以下、Gemini）を使って構造化プロンプトについて解説するが、他のLLM（大規模言語モデル）でも有効な手法なので自分の利用している生成AIサービスでも試してみてほしい。

なぜ「構造化」がAIの思考を整理するのか

AIは、与えられた言葉から次の言葉を確率的に予測する性質を持っている。そのため、「〇〇について教えて」といった簡潔過ぎる問い掛けでは、AIは「どの程度の専門性が必要か」「どのような形式で出力すべきか」という判断を、自身の推測に頼らざるを得なくなってしまう。その結果、ありふれた回答がツギハギされ、どこかで見たような表面的な内容に終始してしまう。

それでも役に立つ場面も多いのだが、期待した回答にならない、もっともな回答のように見えるがうそが混ざっている（ハルシネーションを含む回答）、といったものになりがちだ。

Geminiのような高度なLLMか的確な回答を得るには、「構造化プロンプト」と呼ばれる手法が極めて有効になる。これは、求める回答を得るための指示を一定のテンプレートに当てはめる手法であり、誰でも簡単に明確な指示を出せるようになる。

情報を構造化して伝えることで、AIに考慮してほしい優先順位を整理し、どのような回答を求めているものなのかを的確に指示できるからだ。これにより、AIの出力精度を単なる「検索エンジンの要約」から、こちらの意図をくみ取った「実務的な回答」へと引き上げることが可能になる。

精度を支える基本フレームワーク「RSFC」

構造化プロンプト土台となるのが「RSFC（役割・状況・形式・条件）」と呼ばれる4つの要素である。これらを1つの文脈としてつなぎ合わせることで、AIへの指示は格段に伝わりやすくなる。