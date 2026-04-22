生成AIとの対話で「期待通りの回答が得られない」原因の多くは指示の曖昧さにある。本Tech TIPSでは、Google Geminiから的確な回答を引き出すためのフレームワーク「RSFC（役割・状況・形式・条件）」を解説する。基本構成に加え、思考プロセスの指定や自己チェックなど、実務ですぐに役立つ実践的なテクニックを紹介しよう。
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対象：Google Gemini
最近では、さまざまな仕事や検索などに生成AI（人工知能）を利用することが当たり前になりつつある。
しかし、AIとの対話において「期待した回答がなかなか返ってこない」という不満も少なくない。こうした悩みの大半は、指示（プロンプト）の曖昧さに起因する。ただ、指示を明確にするというのは実は簡単ではない。
そこで本Tech TIPSでは、「構造化プロンプト」と呼ばれる指示を明確にする手法を紹介し、今日から取り入れられるプロンプトの基本骨子と、精度をより高めるための実践的な工夫を解説する。ここではGoogle Gemini（以下、Gemini）を使って構造化プロンプトについて解説するが、他のLLM（大規模言語モデル）でも有効な手法なので自分の利用している生成AIサービスでも試してみてほしい。
AIは、与えられた言葉から次の言葉を確率的に予測する性質を持っている。そのため、「〇〇について教えて」といった簡潔過ぎる問い掛けでは、AIは「どの程度の専門性が必要か」「どのような形式で出力すべきか」という判断を、自身の推測に頼らざるを得なくなってしまう。その結果、ありふれた回答がツギハギされ、どこかで見たような表面的な内容に終始してしまう。
それでも役に立つ場面も多いのだが、期待した回答にならない、もっともな回答のように見えるがうそが混ざっている（ハルシネーションを含む回答）、といったものになりがちだ。
Geminiのような高度なLLMか的確な回答を得るには、「構造化プロンプト」と呼ばれる手法が極めて有効になる。これは、求める回答を得るための指示を一定のテンプレートに当てはめる手法であり、誰でも簡単に明確な指示を出せるようになる。
情報を構造化して伝えることで、AIに考慮してほしい優先順位を整理し、どのような回答を求めているものなのかを的確に指示できるからだ。これにより、AIの出力精度を単なる「検索エンジンの要約」から、こちらの意図をくみ取った「実務的な回答」へと引き上げることが可能になる。
構造化プロンプト土台となるのが「RSFC（役割・状況・形式・条件）」と呼ばれる4つの要素である。これらを1つの文脈としてつなぎ合わせることで、AIへの指示は格段に伝わりやすくなる。
まず、AIにどのような立場で考えてほしいかという「Role（役割）」を定義する。次に、なぜその情報が必要なのか、誰に伝えるためのものかという「Situation（状況・背景）」を共有する。その上で、表形式や箇条書きといった具体的な「Format（形式）」を指定し、最後に文字数や含めるべきキーワードなどの「Constraint（制約・条件）」で仕上げる。これら4要素を整理して伝えるだけで、AIは迷いなく的確な回答を導き出せるようになる。
例えば、「リモートワークのメリットを記事にして」といった指示では、AIは「誰が読むのか」「どれくらいの長さか」を推測しなければならず、一般的な情報が羅列されるだけの結果になりやすい。
一方、「構造化プロンプト」によって、以下のように情報を整理して伝えれば、AIは「経営層が納得する論理構成」を自ら考えて回答を生成する。
#役割: あなたは企業の働き方改革を推進する人事コンサルタントです。
#状況: リモートワーク導入を検討している、保守的な製造業の経営層に向けた社内報の記事を書きます。
#形式: メリットを3つのポイントに絞った、論理的な構成案。
#条件: 専門用語は避け、生産性向上の根拠を重視してください。
基本のRSFCに加えて、以下のテクニックを組み合わせると精度はさらに安定する。
効果的なのが「思考のプロセスを指定する」ことだ。プロンプトの末尾に「段階的に考えてください」と一言添加えるだけで、AIは結論を出す前に中間的な推論を整理するようになる。これにより、論理的な飛躍や誤りを防ぎ、納得感のある回答が得られるようになる。
また、AIに「不明点を確認させる」ことも実用的だ。あらかじめ「必要な情報が足りない場合は質問してください」と伝えておくことで、AIの勝手な推測による誤回答を回避できる。
さらに、出力前にAI自身に内容を振り返らせる「自己チェック」の指示や、具体的な成功例を提示する「例示（Few-Shot）」を組み合わせれば、AIとの認識のズレはより少なくなっていくだろう。例えば、「回答を出力する前に、設定した制約条件を全て満たしているか自らレビューし、不十分な点があれば修正した上で完成案を提示してください。」と回答を出す前にAIが自ら検証させるプロセスを加える。
言葉で説明しにくい「トーン」や「品質」を実例で教えるのも有効だ。例えば「以下のようなトーンで回答してください。例：『昨今の情勢を鑑みますと、柔軟な働き方の導入は急務といえます。』このような、丁寧かつ客観的な文体でお願いします。」というように具体的に指示する。
ここで新製品のキャッチコピーを検討する場面を想定してみよう。単に「案を出して」と頼むのではなく、構造化プロンプトを適用して、思考の手順までを指定した例が以下である。
#役割
あなたは企業のマーケティング担当者です。
#状況
30代のリモートワーカーに向けた、新しい「高機能オフィスチェア」の紹介文を考えています。
#指示
1. まず、ターゲットが日常で感じている具体的な悩みを3つ挙げてください。
2. その悩みに寄り添う形で、製品の魅力が伝わるコピーを10案作成してください。
3. 回答を出力する前に、過度な誇張表現が含まれていないか、また論理的な矛盾がないかを確認した上で回答してください。
#形式
キャッチコピーを並べて、そのコピーの訴求ポイントを示してください。
#条件
製品の魅力がストレートに伝わるコピーにしてください。
このように、手順や確認プロセスを丁寧に伝えることで、アウトプットはより実用的で、そのまま仕事に生かせるものになる。
構造化プロンプトとは、AIに対する「丁寧な依頼書」である。役割を伝えて視点を定め、背景を伝えて文脈をそろえ、思考の手順を示すことで回答の質を安定させる。この手法は、AIという新しい道具を使いこなすための、現代の「共通言語」といえる。この「整理された伝え方」を意識するだけで、Geminiはプロンプトに込められたユーザーの意図をくみ取ってくれるようになる。
ここで紹介した手法をさらに掘り下げ、プロンプトの技術を極めたいのであれば、以下のGoogleの公式ガイドラインを読み込むことを勧めする。
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