AI（人工知能）とアプリケーション開発に深く携わる担当者は、エージェント指向ソフトウェアプロジェクトの隆盛を目の当たりにしている。こうしたプロジェクトが隆盛を迎えるのは数十年ぶりだが、今回は大規模言語モデル（LLM）と生成AIの急速な進化がその原動力だ。

だが、技術的な進歩にもかかわらず、多くの組織は、数十年前に記録に残された過ちを繰り返している。エージェント指向開発に関する1998年の米国計算機学会（ACM：Association of Computing Machinery）の報告書から得られる教訓は、依然として極めて有効だ。これらの教訓を無視すれば、プロジェクトが失敗し、機会を逃すリスクが高まることになる。

AIエージェントプロジェクトの落とし穴は、期待、管理、概念、分析・設計、ミクロレベル、マクロレベル、実装の7つのカテゴリーに分類できる。それぞれが固有の課題を抱えており、それらに対処しなければ、いかに有望な取り組みでも頓挫する恐れがある。

多くの場合、エージェントを魔法の解決策として過大に宣伝することに起因する。エージェントを組織内で推進する際は、解決すべき問題をエージェントの定義に当てはめて矮小（わいしょう）化してはならず、エージェントを人間の知能と同一視することも避けなければならない。AIエージェントがもてはやされる現在の状況は、非現実的な期待につながりやすい。検証可能な実績に基づいてAIに関する主張をし、AIの能力について現実的な理解を保つことが極めて重要だ。

管理の落とし穴

リーダーが明確な目標を立てていなかったり、プロトタイプと堅牢（けんろう）なシステムを混同したりすることで生じる。業界のエージェントブームに乗って、エージェントを持つためだけに始まったプロジェクトは、成功基準がなく、ROI（投資対効果）が得られないことが多い。

リーダーは、エージェントがどのように既存ワークフローを強化し、新しいワークフローを実現するのかという明確なビジョンを確立し、技術を目的に整合させる必要があり、単発的な問題に汎用（はんよう）的な解決策を適用してはならない。実験的なプロトタイプと本番システムの区別は必須だ。多くの場合、高度なエージェントプロジェクトは同時並行で分散して実行され、コンテキスト（文脈、背景）に依存するからだ。

概念の落とし穴

エージェントのパラダイムに対する誤解を反映している。エージェントが魔法のように価値を生み出すと考えたり、宣伝文句と実際の概念を混同したり、ソフトウェアエンジニアリングの基本を軽視したりすれば、プロジェクトの成果が損なわれる恐れがある。AIエージェントプロジェクトは、実証された手法、明確な定義、厳密な要件分析、仕様策定、テストを通じて実施する必要がある。

分析、設計の落とし穴

チームがエージェントと既存技術の統合や、並行処理の最大化を行わないことで生じる。エージェントシステムは、エージェント固有のコンポーネントと従来のソフトウェアを組み合わせ、決定論的な処理を利用して効率性とスケーラビリティを高めることで成功する場合が多い。設計においては、エージェントパラダイムの独自の強みを生かし、複数の問題解決を適切に並行させなければならない。

ミクロレベルの落とし穴

エージェントの内部アーキテクチャに関連する。カスタムアーキテクチャを一から設計することは、多大な時間がかかる上、めったに必要ない。文書化されたパターンやプラットフォーム、既製ソリューションを利用すれば、より迅速に実装でき、再発明しないで済む。

ただし、実験的なAI機能でエージェントに過大な負荷をかけている場合や、エージェント機能を明確に定義していない場合は、システムが効果を発揮しない。最小限のAIでエージェントを構築し、安定性が実証されるとともに進化させていく、実用性を最優先した戦略が推奨される。

マクロレベルの落とし穴

システム内におけるエージェントの構造とやりとりに関わる。あらゆるものをエージェントとして捉えると、通信のオーバーヘッドやカオス的な振る舞いを招く。エージェントが少な過ぎるシステムはモジュール性を欠き、多過ぎるシステムは制御不能な複雑さに悩まされる羽目になる。

マルチエージェントシステムを階層やチームで構造化し、既存のフレームワークを利用し、制御と監視の必要性を予測することが重要だ。リアルタイムデプロイ（展開）上の問題を早期に評価し、シミュレーション上の並列処理と実際の並列処理の違いを把握することで、スケーリングの失敗を防げる。

実装の落とし穴

システムの構築や統合の過程で生じる。「白紙から始める」という誤り――つまり、全てを一から構築しようとする試みはミッションクリティカルな既存ソフトウェアを無視するものだ。レガシーシステムを統合し、デファクトスタンダードの通信規格やAPIを活用することで、インターオペラビリティ（相互運用性）が向上し、リスクが低下する。

結局のところ、歴史から学ばない者は歴史を繰り返すことになる。AIエージェントプロジェクトの新たな波の中で、アプリケーションリーダーはこれらの落とし穴に注意を払い、先手を打って対処する必要がある。実証済みの戦略、現実的な期待、堅牢なエンジニアリング手法を利用することで、組織はAIエージェントの真の可能性を引き出し、高い代償を伴う過去の過ちを回避できる。

出典：The Pitfalls of AI Agent Projects: Learning From History（Gartner）

※この記事は、2026年3月に執筆されたものです。