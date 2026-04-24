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AIプロダクト開発を手掛けるコーレは2026年3月10日、Webブラウザ上の業務操作を、AIで自動実行するツール「Copelf」（コペルフ）をリリースした。従来のRPA（Robotic Process Automation）やプロンプト設計に頼らずに自動化できるとしている。

「手順が定義されていない」ことが自動化の障壁に

業務自動化へのニーズが高まる一方で、現場では多くの障壁が存在する。

既存ツールがAPI非対応で外部連携できない

独自の運用ルールがあり、AIに任せられない

RPAでは複雑な設定が必要

AIエージェントのプロンプト設計に専門知識が求められる

根本的な問題として、「誰が、何を、どんな順番でやっているか」が明文化されておらず、現行業務プロセスの整理自体が困難な企業が多い実情がある。

プロンプトを使わずに、AIが操作手順を生成する方法

Copelfは、ユーザーがWebブラウザで行っている作業の画面録画を基に、AIが作業手順を抽出し、そのまま実行可能なワークフローとして構築する仕組みだ。利用の流れは次の通り。 Webブラウザ操作を録画してCopelfにアップロード

AIが操作内容を解析し、手順を構造化

生成されたワークフローに従い、AIエージェントがWebブラウザを自動実行 Copelfの利用フロー。録画アップロード、AI解析、自動実行の3ステップで構成され、フォーム登録やデータ転記などの多様な作業が自動化できる（提供：コーレ） 繰り返し処理と判断処理を組み合わせて実行 Copelfは単純な自動化に加え、次のような処理にも対応する。 1．ループ処理による繰り返し作業への対応 コピー＆ペーストの連続作業や数百パターンのキーワード調査など、条件を変えながら繰り返す作業にも対応する。 2．処理レベルの自動調整 業務プロセスに混在する「単純作業」と「判断を伴う知的作業」に応じて、AIが推論レベルを自動的に切り替える。 3．ヒューマンインザループ（人による確認） 重要な処理では、自動処理を一時停止し、ユーザーが確認、介入できる。 ワークフローを構造化する独自仕様 Copelfでは同社が開発したAIエージェントへ作業手順を正確に伝達するための汎用（はんよう）指示構文「Agentic Workflow RITSU」（以下、RITSU）を採用している。録画から解析されたワークフローはRITSUに基づいて構造化され、AIエージェントが再現可能な形で実行される。 同社はRITSUが特定のツールに依存しない仕様設計としており、他のAIエージェントやワークフローツールへの適用も想定している。 Copelfのワークフロー生成画面。操作手順がステップとして構造化される（提供：コーレ） Copelfの今後の展望 コーレは今後2方向でCopelfの機能拡張を計画している。 1つ目はアクセス経路の拡張で、WebアプリケーションだけでなくAPI、CLI（コマンドラインインタフェース）、MCP（Model Context Protocol）を介した他AIからのCopelfエージェント操作。2つ目は操作対象の拡張で、Webブラウザ操作にとどまらずPC自体の操作、ヒューマノイドロボットの動作制御まで視野に入れているという。