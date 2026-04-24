「もうAIブラウザはいらない」　プロンプト要らずのブラウザ操作AI「Copelf」リリースRPAでは複雑な設定が必要

コーレは、プロンプトを使わずにAIが操作手順を生成し、Webブラウザ操作を自動実行するツール「Copelf」をリリースした。

» 2026年04月24日 13時00分 公開
[＠IT]

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　AIプロダクト開発を手掛けるコーレは2026年3月10日、Webブラウザ上の業務操作を、AIで自動実行するツール「Copelf」（コペルフ）をリリースした。従来のRPA（Robotic Process Automation）やプロンプト設計に頼らずに自動化できるとしている。

「手順が定義されていない」ことが自動化の障壁に

　業務自動化へのニーズが高まる一方で、現場では多くの障壁が存在する。

  • 既存ツールがAPI非対応で外部連携できない
  • 独自の運用ルールがあり、AIに任せられない
  • RPAでは複雑な設定が必要
  • AIエージェントのプロンプト設計に専門知識が求められる

　根本的な問題として、「誰が、何を、どんな順番でやっているか」が明文化されておらず、現行業務プロセスの整理自体が困難な企業が多い実情がある。

プロンプトを使わずに、AIが操作手順を生成する方法

　Copelfは、ユーザーがWebブラウザで行っている作業の画面録画を基に、AIが作業手順を抽出し、そのまま実行可能なワークフローとして構築する仕組みだ。利用の流れは次の通り。

  • Webブラウザ操作を録画してCopelfにアップロード
  • AIが操作内容を解析し、手順を構造化
  • 生成されたワークフローに従い、AIエージェントがWebブラウザを自動実行

Copelfの利用フロー。録画アップロード、AI解析、自動実行の3ステップで構成され、フォーム登録やデータ転記などの多様な作業が自動化できる（提供：コーレ

繰り返し処理と判断処理を組み合わせて実行

　Copelfは単純な自動化に加え、次のような処理にも対応する。

1．ループ処理による繰り返し作業への対応

　コピー＆ペーストの連続作業や数百パターンのキーワード調査など、条件を変えながら繰り返す作業にも対応する。

2．処理レベルの自動調整

　業務プロセスに混在する「単純作業」と「判断を伴う知的作業」に応じて、AIが推論レベルを自動的に切り替える。

3．ヒューマンインザループ（人による確認）

　重要な処理では、自動処理を一時停止し、ユーザーが確認、介入できる。

ワークフローを構造化する独自仕様

　Copelfでは同社が開発したAIエージェントへ作業手順を正確に伝達するための汎用（はんよう）指示構文「Agentic Workflow RITSU」（以下、RITSU）を採用している。録画から解析されたワークフローはRITSUに基づいて構造化され、AIエージェントが再現可能な形で実行される。

　同社はRITSUが特定のツールに依存しない仕様設計としており、他のAIエージェントやワークフローツールへの適用も想定している。

Copelfのワークフロー生成画面。操作手順がステップとして構造化される（提供：コーレ

Copelfの今後の展望

　コーレは今後2方向でCopelfの機能拡張を計画している。

　1つ目はアクセス経路の拡張で、WebアプリケーションだけでなくAPI、CLI（コマンドラインインタフェース）、MCP（Model Context Protocol）を介した他AIからのCopelfエージェント操作。2つ目は操作対象の拡張で、Webブラウザ操作にとどまらずPC自体の操作、ヒューマノイドロボットの動作制御まで視野に入れているという。

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