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GitHubは2026年3月17日（米国時間）、MCP（Model Context Protocol）対応環境で、AIコーディングエージェントがシークレット（認証情報や秘密鍵）をスキャンできる機能のパブリックプレビューを提供開始した。

ユーザーがAIコーディングエージェントにシークレットのチェックを依頼すると、「GitHub MCP Server」上のシークレットスキャンツールを呼び出す。エージェントがコードをGitHub MCP Server経由でシークレットスキャンエンジンに送信し、検出されたシークレットの場所と詳細を含む構造化された結果が返される。

GitHub MCP Serverによるシークレットスキャンの実行結果画面（提供：GitHub）

同機能は「GitHub Secret Protection」が有効化されているリポジトリで利用可能だ。主な利用手順は以下の通り。

開発環境にGitHub MCP Serverをセットアップする 「GitHub Advanced Security」プラグインをインストールする

「GitHub Copilot CLI」では「/plugin install advanced-security@copilot-plugins」コマンドを実行する

「Visual Studio Code」（VS Code）では「advanced-security」エージェントプラグインをインストールする エージェントにコミット前の変更をスキャンするよう依頼する GitHub Copilot CLIでは「copilot --add-github-mcp-tool run_secret_scanning」コマンドでMCP Serverのスキャンツールを有効にする

Visual Studio CodeではCopilot Chatで「/secret-scanning」に続けてプロンプトを入力する

コーディングエージェントにシークレットをスキャンさせるプロンプトの例は以下の通り。