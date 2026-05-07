GitHubは「GitHub MCP Server」経由でAIコーディングエージェントがコード変更内の認証情報をスキャンできる機能のパブリックプレビューを開始した。従来のリポジトリスキャンに加え、コミットやプルリクエストの前に認証情報の漏えいを検出できる。
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GitHubは2026年3月17日（米国時間）、MCP（Model Context Protocol）対応環境で、AIコーディングエージェントがシークレット（認証情報や秘密鍵）をスキャンできる機能のパブリックプレビューを提供開始した。
ユーザーがAIコーディングエージェントにシークレットのチェックを依頼すると、「GitHub MCP Server」上のシークレットスキャンツールを呼び出す。エージェントがコードをGitHub MCP Server経由でシークレットスキャンエンジンに送信し、検出されたシークレットの場所と詳細を含む構造化された結果が返される。
同機能は「GitHub Secret Protection」が有効化されているリポジトリで利用可能だ。主な利用手順は以下の通り。
コーディングエージェントにシークレットをスキャンさせるプロンプトの例は以下の通り。
「Scan my current changes for exposed secrets and show me the files and lines I should update before I commit」（現在の変更をスキャンして、漏えいの可能性があるシークレットを検出し、コミット前に修正すべきファイルと行番号を教えて）
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