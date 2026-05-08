英国の半導体開発会社ArmとMeta Platforms（以下、Meta）は2026年3月24日（英国時間）、データセンター向けのCPU「Arm AGI CPU」を共同で開発すると発表した。Arm AGI CPUは、AIワークロードのために設計され、従来のCPUよりもラック当たりのパフォーマンスを大幅に向上させるという。

Armは半導体製品の設計を手掛けるビジネスモデルで成長してきたが、Arm AGI CPUでは同社としては初めてとなる半導体の量産、販売に乗り出すことになる。

Arm AGI CPUは、増大するエージェント型AIワークロードに対応するために設計された、AIデータセンター向けのCPU。MetaはArm AGI CPUの筆頭パートナーおよび共同開発者として参画し、自社インフラの最適化に使用するとともに、Metaのカスタムチップ「MTIA」と連携させて展開する計画だ。

ArmはArm AGI CPUを提供する背景として、AIエージェントの台頭によって世界のコンピューティングが大きな転換点を迎えている点を挙げている。AIモデルのトレーニングから推論、自律的に動くエージェントの展開へと移行するにつれて、AIシステム全体で生成されるトークン量は急速に増加している。それを処理するためには、同じ電力枠内ではるかに多くの演算能力が求められる。

同CPUについてArmは、従来の「x86」アーキテクチャのCPUと比較して、ラック当たり2倍以上のパフォーマンスを提供し、AIデータセンターのCAPEX（設備投資）削減を可能にするとしている。

ArmとMetaがデータセンター向けのCPU「Arm AGI CPU」を開発（提供：Meta Platforms）

AIの進化とともに再定義されるインフラ

ArmとMetaは「AIの進化に伴うインフラの再定義」という共通のビジョンを掲げている。

Metaのインフラ責任者であるサントッシュ・ジャナードハン氏は、世界規模のAI体験を提供するには、性能を極限まで最適化した「堅牢（けんろう）で適応力あるカスタムシリコンのポートフォリオが不可欠だ」と述べる。「Armとの共同開発により、データセンターの性能密度を大幅に向上させ、進化し続けるAIシステムを支える複数世代のロードマップを確立できた」

一方、ArmのCEOレネ・ハース氏は、「MetaとのArm AGI CPUの共同開発は、大規模なエージェント型AIのデプロイに最適化された本番環境向けCPUへと拡張する、Armプラットフォームの新たなフェーズを示すものだ」と述べている。

Arm AGI CPUはArmを通じて広くAIエコシステムに提供される。MetaはCPUのボードとラックの設計を、データセンターの効率を向上させるためのコミュニティーOpen Compute Project（OCP）で2026年後半に公開する。