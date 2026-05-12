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「コンピュータに向かうだけで仕事になる」と憧れる気持ち

「1人でユニコーンを作れる」「Cracked Engineerが時代を変える」──近頃、米国の起業家やテック媒体から、AIエージェントを駆使した個人開発の物語が毎日のように流れてきます。Cracked Engineer（クラックド・エンジニア）は、ゲーマースラングの「cracked（神がかり的にうまい）」を転用した呼び方で、AIを駆使する突出した個人エンジニア像を指します。@ITでも2026年1月に解説記事が公開されていますので、ご存じの方も多いかもしれません。

正直に告白すれば、こう見えてコミュ障気味のところがある私にも、その響きに憧れる気持ちはあります。1人で完結できるなら、どれだけ楽だろう、と思ってしまうのです。

そんな憧れを抱きつつ、ふと思い出すのは、これまで何度か受けてきた相談のことです。5人ほどでしょうか。時期はばらばらですが、就活を控えた学生、新卒のエンジニア、職種の変更を考えるアラサーの方──年代も立場もまちまちですが、口にする言葉は不思議なほど似ています。

「他人と話すのが苦手なので、コンピュータに向かうだけで仕事になりそうなソフトウェアエンジニアを目指したいです」

私は自分がコミュ障なことも忘れて、ソフトウェア開発の現場がコミュ障の溜まり場になったらたまったもんじゃないと内心思いつつ、できるだけ優しく次のように答えました。

「ソフトウェア開発は個人プレイではありません。設計、レビュー、運用、顧客対応──どれ1つをとっても、誰かと関わらずには前へ進めません」

では、AIエージェントが登場した今、この答えは変わったのでしょうか。

結論を先に言えば、私の答えは変わっていません。むしろ、AIエージェントが優秀になればなるほど、その答えは私の中で強くなってきました。今回はそんな話をしたいと思います。

「1人の天才」が作った時代も、実はチームだった

少しだけ歴史を振り返ります。

私の世代にとって、「1人でソフトウェアの世界を変えた人物」といえば、ビル・ゲイツ（Bill Gates）とスティーブ・ウォズニアック（Steve Wozniak）でした。ところが、実態を見直すと、「1人の天才」の神話は思うほど単純ではありません。

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