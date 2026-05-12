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AIモデルの進化は、これまで「どのモデルが最も高いベンチマークスコアを出すか」という競争として語られることが多かった。特にコーディングやソフトウェアエンジニアリングの領域では、SWE-Benchなどの評価指標を基準に、次のSOTA（最先端）モデルはどれかが注目されてきた。

ただ、この1カ月ほどで、その見方は少し変わりつつある。重要なのは、単に最高スコアを取ることだけではない。実際の開発現場で、AIがどこまで自分で考え、ツールを使い、途中で止まらずに作業を進められるか。OpenAIが2026年4月23日（米国時間）に発表したGPT-5.5は、まさにその流れの中で登場したモデルである。

コーディング関連ベンチマークにおけるGPT-5.5とGPT-5.4の比較（公式発表ページから引用）

左は Terminal-Bench 2.0 （ターミナル操作を含むコーディングタスク）、右は Expert-SWE （OpenAIの社内評価）。横軸は出力トークン数、縦軸はスコアを示している。グラフは、出力トークン数を増やしたときに、各モデルのスコアがどのように変化するかを表している。



このグラフで重要なのは、GPT-5.5がGPT-5.4よりも、少ない出力トークンで高いスコアに到達している点である。これは、大量のコードや説明を出して力任せに解くのではなく、より少ない出力で必要な作業にたどり着きやすくなったことを示している。AIの利用料金は多くの場合、入力や出力に使ったトークン数に応じて決まるため、同じ成果により少ないトークンで到達できるなら、単に性能が上がっただけでなく、実務上の効率も高まったと考えられる。

実は、OpenAI APIの価格表（後述）を見ると、GPT-5.5の通常料金はGPT-5.4と比べて、入力トークン・出力トークンのいずれも2倍に引き上げられている。それでも不満が目立ちにくいのは、先ほどのグラフで見た通り、GPT-5.5がより少ないトークンで高いスコアに到達しやすいからだ。回答が速く、手戻りも少なければ、タスク完了までの総コストは単純に2倍にはならない。つまりGPT-5.5は、価格上昇を効率改善で相殺しようとしているモデルと捉えられる。

またGPT-5.5は、複雑でツール利用が多い複数ステップの作業に強く、ツールの選択や引数指定もより精密になっている。この方向性は、Terminal-Bench 2.0（計画、反復、ツール協調が必要なコマンドライン作業）やSWE-Bench Pro（現実のGitHub issue解決）の結果にも表れている。つまり「GPT-5.5」は、Codex上で開発タスクを最後まで進めるエージェント性能を重視する場面で大きな力を発揮し得る。一方、5月5日にChatGPTへ導入された「GPT-5.5 Instant」は、日常利用向けの標準モデルという位置付けだ。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の発表から技術の“今”を少し深く見ていく。併せて後半では、GPT-5.5の主要なアップデート内容と料金体系を簡潔に整理する。