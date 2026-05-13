Microsoftは重要インフラを取り巻くサイバー脅威が構造的に変化している状況を解説するレポートを公開した。IDを起点とした攻撃や、国家主体の長期潜伏型の攻撃に警戒が必要だ。
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Microsoftは2026年3月31日（米国時間）、国家安全保障や公共安全、経済を支える重要インフラを取り巻くサイバー脅威の変化を解説するレポートを公開した。
脅威インテリジェンスチームであるMicrosoft Threat Intelligenceの観測によれば、脅威アクターは検知されずに潜伏し、最大限の混乱を引き起こせるタイミングで攻撃を仕掛けられる持続的なアクセスを確立しつつあるという。
各国政府はこの状況に対応を進めている。米国は2023年3月に公表した「国家サイバーセキュリティ戦略」で重要インフラのサイバーセキュリティを国家安全保障上の必須事項と位置付けた。日本は2025年に「能動的サイバー防御」法制の基本方針を策定。欧州はNIS2（ネットワーク・情報システム指令第2版）指令の適用を進め、カナダは「Bill C-8」を導入した。
米FBIサイバー部門が主導する共同取り組み「Operation Winter SHIELD」は、重要インフラを担う組織が単に脅威を認識するだけでなく、対策の準備ができている態勢へと移行するための支援に焦点を当てている。
重要インフラが直面する今日の脅威は、以下のように5つに分類できる。
重要インフラ環境では、IDがITとOTを橋渡ししており、主要な攻撃経路となっている。ID基盤への攻撃の97％以上がパスワードベースの認証を標的としており、その大半はパスワードスプレーやブルートフォース攻撃といった総当たり攻撃による。
攻撃者は「LotL」（Living Off the Land：環境寄生型攻撃）と正規の資格情報を使用して検知を回避する。IDが接続されたドメイン全体のアクセスを一元管理するようになった今、単一のアカウント侵害が関連システムへの特権アクセスにつながる可能性がある。
クラウドおよびハイブリッド環境（「Microsoft Azure」ベース）のインシデントが増加している。Microsoftの調査では、侵入の18％がWebに面した接点から、12％がリモートサービスから、3％がサプライチェーンから発生している。
OTシステムがクラウドベースのIDとリモートアクセスに依存しており、ITシステム内からOTへと脅威が波及し得る状況になっている。重要インフラ事業者にとっては、クラウドとハイブリッドのアーキテクチャがITシステムだけでなく、運用全体のレジリエンスに直接影響を与えるということだ。
国家主体の攻撃者は、重要インフラ内で長期的に検知されずにアクセスを維持している。
Microsoftと米国国土安全保障省サイバーセキュリティインフラセキュリティ庁（CISA）によれば、中国の国家支援アクター「Volt Typhoon」は正規の認証情報と組み込みの管理ツールを使用して検知を回避し、ITとOTが混在する環境に潜伏しているという。
Microsoftの調査で観測される侵入の大半は高度な手法ではなく、防止可能なものだ。インターネットへの接続が長期間有効なまま放置されたVPN（仮想プライベートネットワーク）、プロジェクト終了後も残る委託先のID、設定ミスのあるクラウドテナント、休眠中の特権アカウントが、攻撃者にとって手間のかからない侵入口となっている。不要な露出の削減は、重要インフラ事業者にとって最も効果的なリスク低減策の一つだ。
攻撃キャンペーンが2025年初頭に急増する中で、クラウドにおける破壊的な活動や、攻撃者がネットワークやシステムに直接アクセスし、端末を手動で操作する「ハンズオンキーボード攻撃」が目立った。
攻撃の目的はデータ窃取から運用妨害へと変化しており、IDシステム、クラウドコントロールプレーン、リモート管理レイヤーが標的となっている。重要インフラ事業者にとって影響はデータ損失にとどまらず、サービスの可用性と物理的プロセスに及ぶ。
実際に繰り返し観測されている3つの攻撃パターンは次の通り。
重要インフラのセキュリティ強化は、長期戦略を持つ攻撃者には効きにくい。ハイブリッドなIT／OT環境では、一時的な対策ではなく、継続的な実践が求められる。
Microsoftは、重要インフラを担う組織は、以下4つを並行して強化する必要があると述べている。
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