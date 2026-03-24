Gartnerは2026年2月12日（米国時間）、サイバーフィジカルシステム（CPS）における設定ミスによって、2028年までにG20加盟国のいずれかで国家的な重要インフラが停止するという予測を発表した。なおGartnerではCPSを、「センシング、計算、制御、ネットワーキング、分析を調整し、物理的世界（人間を含む）と相互作用するエンジニアリングされたシステム」と定義している。

Gartner VP（バイスプレジデント）アナリスト ワム・ヴォスター氏は、「次の大規模なインフラ障害はサイバー攻撃や自然災害によってではなく、善意のエンジニア、欠陥のある更新スクリプト、または小数点以下の桁の誤った配置によって引き起こされる可能性がある」と述べている。特に、設定を誤ったAI（人工知能）は、不可欠なサービスを自律的に停止させたり、センサーデータを誤って解釈したり、安全ではないアクションをトリガーしたりする可能性があり、物理的な損害や大規模なサービスの中断をもたらす可能性があるという。

また、電力網や製造工場といった主要システムの制御を危うくすることで、公共の安全と経済の安定に直接的な脅威をもたらすリスクもあると同氏は指摘する。例えば、最新の電力網は発電と消費のリアルタイムのバランス調整をAIに依存している。そのため、設定を誤った予測モデルが需要を不安定性と誤認し、地域全体や国全体で不必要な送電網の分離や負荷遮断を引き起こす可能性がある。

AIモデルのブラックボックス化と人間による介入の重要性

ヴォスター氏は、「最新のAIモデルは非常に複雑であり、『ブラックボックス』に似ていることが多い」と指摘している。たとえ開発者であっても、小さな設定変更がモデルの振る舞いにどのような影響を与えるかを常に予測できるわけではないため、これらのシステムが不透明になるほど設定ミスによってもたらされるリスクは高まる。従って、必要に応じて人間が介入できることが重要だと同氏は指摘する。

このような、AIの設定ミスによって引き起こされる意図しないシャットダウンから国家インフラを保護するためには、認可されたオペレーターのみがアクセスできる安全な「キルスイッチ」、あるいは「オーバーライドモード」が不可欠だとしている。

CISOが講じるべき3つのリスク軽減策

こうしたリスクを軽減するために、Gartnerでは企業・組織のCISO（最高情報セキュリティ責任者）に以下のような対応を推奨している。