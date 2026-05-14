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GitHubは2026年4月20日（米国時間、以下同）、生成AIによるソースコード生成支援サービス「GitHub Copilot」の個人向けプランを見直すと発表した。既存ユーザーの利用体験維持を目的とした措置であり、新規サインアップの一時停止や使用量制限の厳格化、利用可能モデルの変更などを実施する。

今回のプラン見直しの背景についてGitHubは、AIエージェントを活用した開発手法の普及によって、GitHub Copilotの計算処理需要が大きく変化したことを挙げる。長時間にわたって複数の処理を並列実行するといった利用が広がり、当初のプラン設計で想定していた以上にコンピューティングリソースを定常的に消費するようになったという。

GitHubによると、GitHub CopilotのAIエージェント機能の拡張に伴い、サービスを安定運用するための使用量制限に達するユーザーが増えている。このまま対策を講じなければ、全ユーザーのサービス品質が低下する恐れがあると同社は説明する。

具体的に何ができなくなる？

今回の見直しに伴い、GitHub Copilotの「Pro」「Pro+」「Student」の各個人向けプランについて、GitHubは新規サインアップを一時停止する。これまで利用できたAIモデルの一部が使えなくなるなど、従来の利用条件が大きく変わる。具体的な変化を整理しよう。

Proプランでは、Anthropicの大規模言語モデル（LLM）「Claude Opus」が利用できなくなる。Pro+プランでは「Claude Opus 4.7」を引き続き利用可能だ。「Claude Opus 4.5」「同4.6」は今後、Pro+プランからも削除するという。 GitHubは、意図せず使用量制限に達した場合や、今回の変更内容に納得できない場合には、ProまたはPro+プランのサブスクリプションをキャンセル可能だと説明する。2026年4月20日〜5月20日にサポートに連絡してキャンセルすれば、契約の残存期間分について返金に応じる。 使用量制限には「セッション制限」と「週次（7日間）制限」の2種類がある。いずれもトークン（生成AIが処理するテキスト量の単位）の消費量や、AIモデルごとに設定された使用量係数に基づいて決まる。 セッション制限の目的は、利用が集中する時間帯のサービス過負荷を防ぐことだ。使用量が上限に達した場合は、制限が解除されるまで待つ必要がある。 週次（7日間）制限は、1週間で消費できるトークンの上限を定める。上限に達した場合でも「プレミアムリクエスト」が残っていれば、利用するAIモデルを自動で切り替える「自動モデル選択」機能によって、引き続きGitHub Copilotを利用できる。プレミアムリクエストは、使用回数に制限のあるAIモデル向けのリクエスト枠だ。使用量制限とは異なるので、プレミアムリクエストが残っていても使用量制限に達することがある。 制限超過を防ぐ方法は？ 使用量が上限に近づいた場合は、GitHub Copilotを利用できるソースコードエディタ「Visual Studio Code」やコマンドラインツール「GitHub Copilot CLI」で、状況を確認できるようになった（図）。Proプラン利用者は、Pro+プランにアップグレードすることで、使用量の上限を引き上げられる。Pro+プランの上限は、Proプランの5倍以上に設定されている。 図 GitHub Copilot CLIでの使用量制限の表示（出典：GitHubの公式ブログ）《クリックで拡大》 GitHubは制限超過を避ける方法として、単純なタスクでは使用量係数の小さいAIモデルを選んだり、タスク効率を高める「プランモード」を活用したりすることを挙げる。複数タスクの並列実行を減らすことも、有効な対策の一つだと説明する。