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「Vagrant」や「Terraform」の生みの親であり、HashiCorpの創業者として知られる個人開発者のミッチェル・ハシモト氏は2026年4月、自身のブログで「GitHubはもはや真剣に仕事に取り組める場所ではない」との認識を示した上で、数カ月間に及ぶ検討の末、自身の最新プロジェクト「Ghostty」をGitHubから完全に撤退させる“決別”宣言をした。この宣言が開発者コミュニティーの間で大きな話題となっている。

ハシモト氏は、GitHubが一般公開された2008年から18年にわたりGitHubを利用してきた初期ユーザーであり、GitHubの熱狂的なファンの一人でもある。そんな同氏が「ブログ記事を書きながら、キーボードに涙がこぼれた」と海外掲示板「Hacker News」で明かすほどの宣言に至った背景には、毎日のように頻発する「GitHub Actions」やPull Request機能を巡るインシデントがある。

同氏のブログ記事によると、ここ1カ月間、GitHubの障害によって仕事に悪影響が出る事態が日常茶飯事のように起きていたという。自身の作業がブロックされた日に日記へ「X」印を付けるようにしたところ、ほぼ毎日「X」が付く結果になった。記事の執筆時にもGitHub Actionsの障害で約2時間Pull Requestのレビューができない状態に陥っていたという。

「私はソフトウェアをリリースしたいのに、GitHubがそれをさせてくれない。もはやここは真剣に仕事をする場所ではなくなってしまった」

ハシモト氏の不満は、GitHub公式のステータスページにも事実として表れている。2026年4月後半の記録を確認しただけでも、「Disruption with some GitHub services（一部サービスの障害）」「Incomplete pull request results in repositories（リポジトリのPR結果不完全）」「GitHub search is degraded（GitHub検索のパフォーマンス低下）」といった大小さまざまなインシデントが連日記録されており、GitHub側がその都度、修正に追われている姿が見て取れる。

GitHubのステータスページのスクリーンショット 2026年4月には27件のインシデントが発生した

GitHubは公式ブログで、2026年4月後半に発生した一連のインシデントについて、「エージェント型開発ワークフローの急激な加速」が一因になっているとの認識を示した上で、ユーザーに対して謝罪した。

Pull Request数は9000万に急成長 「バイブコーディング」時代に露呈したGitHubの可用性リスク