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世界のクラウドを取り巻く状況は根本的に変わりつつある。地政学的な緊張の高まり、データ保護要件の厳格化、AIワークロードの複雑化を背景に、企業や組織、規制当局、政府がソブリンAI戦略を推進しているからだ。

これらの要因が相まってインフラ戦略の再構築が進み、ローカルでの管理、運用の自律性、規制との整合性を優先した環境への需要が加速している。

ソブリンAIの目的は、国内法を順守しつつ、国境内でデータを保護し、AIインフラやモデルに対する運用上の管理および（可能な範囲での）技術的な管理ができるようにすることにある。グローバルなハードウェアサプライチェーンの性質上、完全な技術的主権を実現することはほぼ不可能だが、それでも企業や組織はデータと運用それぞれにおける厳密な分離を求めている。

だが、ハイパースケーラーが提供する標準的なパブリッククラウドサービスは、こうした主権要件を満たすために必要な、国別での運営法人の分離や利用企業や組織に対する運用の自律性の保証を欠いていることが多い。これでは、企業や組織は、規制違反や運用上の依存のリスクにさらされることになる。その一方で、これらのプロバイダーはこうしたギャップを埋めるため、特別なリージョンや隔離されたプライベートクラウドの提供を拡大している。

並行して、ソブリンAIインフラに特化したネオクラウドが、クラウド市場を支配する従来のハイパースケーラーに代わる戦略的な選択肢として台頭してきている。この新たなタイプのAIファーストな専門クラウドプロバイダーは、AIワークロードに最適化された専用の高性能GPUインフラを提供する。

Gartnerは2030年までに、ネオクラウドプロバイダーが世界で2670億ドル規模のAIクラウド市場において20％のシェアを獲得すると予測している。

ネオクラウドは、地域ごとのデータガバナンスや企業の個別ニーズに適合し、柔軟なデプロイ（展開）モデルとデータ主権への確かなコミットメントを提供する。また、GPUコンピューティングについて非常に競争力のある料金設定がなされていることが多い。

ネオクラウドはこうした環境を通じて、企業や組織におけるAI能力の強化に加え、データ主権や規制順守、運用上のレジリエンス（回復力）向上の確保を支援する。これはイノベーションと成長の促進につながる。

なぜ今、ソブリンAIインフラが重要なのか

ソブリンAIインフラの急速な拡大は、政府、規制対象業界、企業に多大な影響を及ぼしている。 政府機関と防衛関連企業や組織にとって、ソブリンAIインフラは、国家の安全保障と自律性のための厳格な要件だ。これらの組織はAIモデル、重要なトレーニングデータ、推論データが、いかなる外国からのアクセスや操作からも保護され、完全に国境内で開発、運用されることをますます求めるようになっている。 世界の規制枠組みが複雑化する中、このレベルの管理を保証する最も現実的な手段として、高度に隔離されたインフラが浮上している。これはソブリンネオクラウドか、物理的・論理的に隔離された（エアギャップ型）プライベートクラウドソリューションによって実現される。ハイパースケーラーが提供する後者は、オンプレミスのデータセンターやコロケーション施設など、顧客が選択した場所に展開され、パブリッククラウドのコントロールプレーンからある程度切り離して運用できるソリューションだ。 AIワークロードの複雑化も、企業にデジタル環境の見直しを迫っている。ソブリンAIインフラが提供する制御された環境は、データレジデンシー（保存場所の選択）、安全なモデルライフサイクル管理、国境内における運用の自律性を包含する。これにより、コンプライアンスリスクが低減され、主権は、安全で信頼性の高いAIイノベーションを実現する重要な基盤として位置付けられる。 同時に、ハイエンドGPUの世界的な供給不足は、コンピュート集約型のAIワークロード（大規模なAI開発やモデルトレーニングなど）の深刻なボトルネックとなっている。ネオクラウドプロバイダーは、この特殊なインフラへのアクセスを民主化し、必要なスキルを持つスタートアップ、研究機関、企業が、従来は手が届かなかったGPU能力を確保できるよう支援している。これにより、地域固有の活気あるAIエコシステムが育成され、新たな競争が生まれ、従来のハイパースケーラー以外にも顧客の選択肢が広がっている。 「ソブリンスタック」の台頭 企業や組織はハイブリッドな「ソブリンスタック」戦略へと移行しつつある。この戦略の下で、ソブリンクラウド環境はグローバルなパブリッククラウドから切り離され始めている。 現在、機密性の高いAIワークロードには、ローカライズされたソブリンインフラが必要となっている。ただし、そのために運用コストの増加やシステムの冗長化という形で負担も増えている。 この戦略への移行を円滑に進めるために、企業や組織はまず、ソブリンソリューションの全体像を把握し、どの選択肢が自らの具体的なユースケースや規制要件に適合するかを見極めなければならない。 例えば、厳密なエアギャップ運用が求められるワークロードでは、隔離されたプライベートクラウドソリューションが必要になる場合がある。一方、希少なハイエンドGPUへのアクセスを優先する企業や組織は、地域のネオクラウドを試験的に導入するかもしれない。いずれにしても、プロバイダーが真の法的主権と運用主権を提供できるかを確認するために、厳格なデューデリジェンスを必ず実施する必要がある。 主権確保に伴う全体的な追加コストを予算に組み込むことも必要だ。生のGPUコンピューティングは、ハイパースケーラーが提供するサービスと比べて経済的かもしれないが、隔離されたプライベートクラウド環境は運用コストを押し上げる一方、ネオクラウドのインフラ主導のアプローチでも、追加のスキル習得が必須となることが多い。この総所有コスト（TCO）の上昇について、地政学的なショックや法律の域外適用によるリスクを軽減する不可欠な保険として、ステークホルダーに説明することが重要だ。 契約上の保証を確保するだけでなく、証拠に基づく主権管理を実装する必要もある。これは、技術的な検証メカニズムを導入し、コンフィデンシャルコンピューティング（信頼できる実行環境）と外部キー管理を義務付けることによって、機密性の高いAIワークロードを暗号学的に保証することを意味する。 出典：How sovereign AI is transforming the cloud landscape（Gartner） ※この記事は、2026年3月に執筆されたものです。 筆者 Adrian Wong Director Analyst

