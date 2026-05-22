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日本クレジットカード協会（以下、JCCA）は2026年3月31日、国内クレジットカード会社13社とサイバーセキュリティ企業ACSiON、フィッシング対策協議会が、共同でフィッシングサイト閉鎖に向けた取り組みを2026年4月から拡大すると発表した。2025年4月に国内初となるクレジットカード会社8社横断でのフィッシングサイト閉鎖を開始し、2026年度は新たに5社が参画して計13社体制となる。

カード不正利用被害が500億円を突破、対象は「非金融系」へと多様化が進む

JCCAによると、2025年のクレジットカード不正利用被害の合計は510.5億円に達し、高止まりが続いている。被害の約75％がフィッシングに起因すると推計されており、フィッシング報告件数は年間約245万件に上る。