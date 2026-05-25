Googleは「Google ドライブ」のランサムウェア検知機能と一括ファイル復元機能の一般提供を開始したと発表した。
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Googleは2026年3月30日（米国時間）、「Google ドライブ」において、ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）感染を自動検知する機能と、被害に遭ったファイルを一括で復元する機能の一般提供（以下、GA）を発表した。
両機能は2025年9月にβ版として提供が開始されていたが、GA版では、ランサムウェアによる暗号化攻撃の検出対象が拡大され、検出速度も向上した。最新のAIモデルを導入したことで、β版と比較して感染検出件数が14倍に増加し、より包括的な保護を目指している。
また、一括ファイル復元機能は数千人のユーザーがテストし、スケーラビリティと信頼性が確認されている。
PC上に「パソコン版 Google ドライブ」をインストールしている場合、システムがランサムウェアを検知すると、被害の拡大を防ぐためにファイルの同期を一時停止する。
検知時にはユーザーのPC上に通知が表示され、管理者には管理コンソールのセキュリティセンターでアラートが表示される。ユーザーと管理者の双方に通知メールも送信される。
ファイルが暗号化されるなどの被害に遭った場合でも、ユーザーはランサムウェア感染前の時点を指定して、複数のファイルを一括で復元できる。身代金を支払うことなく、ファイルがアクセス不能になる前の状態に戻すことが可能だ。
ランサムウェア検知は組織のユーザーに対してデフォルト（既定）で有効になっている。管理者は組織単位（OU）ごとにオン／オフを切り替えられる。設定は、管理コンソールの「アプリ」→「Google Workspace」→「ドライブとドキュメントの設定」→「マルウェアとランサムウェア」から行える。
ファイル復元もデフォルトで有効になっており、同様に管理コンソールから設定できる。
検知アラートを表示するにはデスクトップ版v.114以降のインストールが必要だ。
各機能を利用できる対象は以下の通り。
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