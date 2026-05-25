この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Googleは2026年3月30日（米国時間）、「Google ドライブ」において、ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）感染を自動検知する機能と、被害に遭ったファイルを一括で復元する機能の一般提供（以下、GA）を発表した。

両機能は2025年9月にβ版として提供が開始されていたが、GA版では、ランサムウェアによる暗号化攻撃の検出対象が拡大され、検出速度も向上した。最新のAIモデルを導入したことで、β版と比較して感染検出件数が14倍に増加し、より包括的な保護を目指している。

また、一括ファイル復元機能は数千人のユーザーがテストし、スケーラビリティと信頼性が確認されている。

ランサムウェア検知機能

PC上に「パソコン版 Google ドライブ」をインストールしている場合、システムがランサムウェアを検知すると、被害の拡大を防ぐためにファイルの同期を一時停止する。 検知時にはユーザーのPC上に通知が表示され、管理者には管理コンソールのセキュリティセンターでアラートが表示される。ユーザーと管理者の双方に通知メールも送信される。 PC版Google ドライブに表示されるランサムウェア検知通知と復旧手順ガイド（提供：Google） ランサムウェア検知時に管理者に送信される通知メール。アラートセンターへのリンクも含まれる（提供：Google） 一括ファイル復元機能 ファイルが暗号化されるなどの被害に遭った場合でも、ユーザーはランサムウェア感染前の時点を指定して、複数のファイルを一括で復元できる。身代金を支払うことなく、ファイルがアクセス不能になる前の状態に戻すことが可能だ。 ファイル一括復元画面。感染前の時点を選択して「Restore to this time」で復元できる（提供：Google） 管理者向け設定 ランサムウェア検知は組織のユーザーに対してデフォルト（既定）で有効になっている。管理者は組織単位（OU）ごとにオン／オフを切り替えられる。設定は、管理コンソールの「アプリ」→「Google Workspace」→「ドライブとドキュメントの設定」→「マルウェアとランサムウェア」から行える。 管理コンソールのランサムウェア検知設定画面。組織単位（OU）でオン／オフを切り替えられる（提供：Google） ファイル復元もデフォルトで有効になっており、同様に管理コンソールから設定できる。 管理コンソールのファイル復元設定画面。ランサムウェア被害時の一括復元を有効化できる（提供：Google） 検知アラートを表示するにはデスクトップ版v.114以降のインストールが必要だ。 利用可能なエディション 各機能を利用できる対象は以下の通り。 ランサムウェア検知

Google Workspace Business Standard／Plus、Enterprise Starter／Standard／Plus、Education Standard／Plus、Frontline Standard／Plusで利用可能

Google Workspace Business Standard／Plus、Enterprise Starter／Standard／Plus、Education Standard／Plus、Frontline Standard／Plusで利用可能 一括ファイル復元

全てのGoogle Workspaceプラン、Workspace Individual、個人Googleアカウント