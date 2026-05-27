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対象：Windows 11



Windows 11の「セキュアブート証明書」期限切れリスクと対策

2026年6月、Windows 11搭載PCの一部で起動不能に陥るリスクが浮上している。原因は、PCの安全性を担保する「セキュアブート」のデジタル証明書が15年の有効期限を迎えるためだ。本Tech TIPSでは、この問題の背景から、イベントビューアーでの警告確認、自身のPCが対応済みかどうかを判別するPowerShellのコマンドレット、手動で証明書を更新する手順、起動不能になった場合の対処方法までを詳しく解説する。



2026年6月、一部のWindows 11搭載PCにおいて起動不能に陥る深刻なリスクが浮上している。原因は、PCの安全性を担保する「セキュアブート」のデジタル証明書（電子証明書）が、15年の有効期限を迎えるためだ。

Microsoftは2026年に入り、月例更新プログラムを通じて段階的な対策や確認機能を導入してきた。本Tech TIPSでは、この問題の背景から、自身のPCの対応状況を確認する方法、そして万が一、起動不能に陥った際の具体的な復旧手順までを詳しく解説する。

なぜセキュアブートの証明書に期限切れが発生するのか

セキュアブートとは、PCの起動プロセスにおいて、OSやデバイスドライバといったソフトウェアが信頼できるものであるかどうかを検証し、悪意のあるプログラムの実行を阻止するセキュリティ機能である。

この仕組みの根幹を支えるのが、PCのファームウェア（UEFI）に保存されている「デジタル証明書」である。UEFI内には「信頼できる署名（証明書）」を判別するためのデータベース（db）が用意されている。

また、Windows OSの起動に必要なブートローダーやデバイスドライバには、あらかじめMicrosoftによるデジタル署名が施されている。PCを起動した際、UEFIはこの署名を自身のデータベース内にある「Microsoft Corporation UEFI CA 2011」などの証明書と照合し、一致した場合のみ実行を許可する。これにより、OSが立ち上がる前の段階でのマルウェア侵入を防いでいる。

有効期限が設定されている理由

Windows 11搭載PCのファームウェアに採用されている2011年版の証明書は、発行から15年近くが経過しており、2026年には有効期限を迎える。証明書に期限があるのは、単なる形式的な問題ではない。暗号技術の進歩により、古い署名アルゴリズムは相対的に脆弱（ぜいじゃく）化していくからだ。

そのため、現在の主流であるSHA-2（SHA-384）やRSA-4096といった、より強固な次世代の暗号技術を用いた新しい証明書（Microsoft UEFI CA 2023など）への全面的な移行が必要となったのである。

証明書を更新せずに期限を迎えた場合に想定されるリスク

もし証明書を更新しないまま2026年6月の有効期限を過ぎてしまった場合、非常に深刻なトラブルに見舞われる可能性がある。

最大の懸念は、Windows 11が起動しなくなることだ。Microsoft Japan Windows Technology Support Blog「2026年に有効期限を迎えるSecure Boot証明書の更新について」によれば、「更新が行われていない状態で Secure Boot 証明書の期限を迎えても、デバイスは引き続き正常に動作し、直ちに Windows OS の起動や機能に影響が生じるものではございません。」ということだ。しかし期限切れの証明書しか持たないPCは、新しい証明書で署名された最新のWindows起動ファイルを「未承認のソフトウェア」と誤認し、セキュリティ保護のために起動をブロックしてしまう可能性もある。