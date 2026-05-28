Microsoftは、コードエディタ「Visual Studio Code 1.115」を公開した。エージェントネイティブ開発向けの新しいコンパニオンアプリケーション「VS Code Agents」をプレビュー版として導入した。
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Microsoftは2026年4月8日（米国時間）、「Windows」や「Linux」「macOS」に対応するクロスプラットフォームのエディタ「Visual Studio Code」（以下、VS Code）のバージョン1.115を公開した。VS Code 1.115では、「VS Code Agents」などエージェントネイティブ開発を強化する複数の機能が追加されている。
VS Code Agentsは、複数のリポジトリにまたがるコンパニオンアプリケーションだ。主な機能は以下の通り。
VS Code 1.115では、統合ブラウザの機能が改善された。エージェントが利用するブラウザツールの挙動も見直され、操作内容や対象の把握がしやすくなった。これらの機能は「workbench.browser.enableChatTools」を有効化することで利用できる。
エージェントがブラウザツールを呼び出した際、ツール呼び出しのラベル（ブラウザ操作ログ）表示がより詳細になった。対象となるブラウザタブへ直接移動できるリンクも追加された。
「Run Playwright Code」ツールでは、長時間スクリプトの実行に対応した。5秒以上かかるスクリプトはエージェントが定期的に状態を確認できるよう、遅延結果をエージェントに返す仕組みとなっている。
エージェントによるブラウザタブの重複生成を抑制する仕組みが強化された。同一ホストに既存のタブが存在する場合、新しいタブは作成されず、既存タブが再利用される。新規タブを開かせるには、エージェント側に明示的な指定をする必要がある。
macOS版の統合ブラウザで、ピンチズームがサポートされた。トラックパッドのピンチ操作で、Webページの内容を最大3倍まで拡大できる。標準のブラウザズーム（［Command］+［=］と［Command］＋［-］）とは異なり、純粋に視覚的な拡大であり、ページレイアウトの変更に伴う折り返しは発生しない。
VS Code 1.115では、バックグラウンドターミナルへの操作機能が拡張された。
従来はバックグラウンドターミナルは読み取り専用で、「get_terminal_output」による出力取得のみが可能だった。フォアグラウンドのセッションがタイムアウトしてバックグラウンドに移動した場合、エージェントは操作を継続できなかった。
新たに追加された「send_to_terminal」ツールにより、バックグラウンドターミナルへの入力送信が可能になった。例えば、SSH接続でパスワード入力待ちの状態でも、エージェントが入力を送信して処理を継続できる。
実験的な設定「chat.tools.terminal.backgroundNotifications」により、バックグラウンドで実行されるコマンドの状態通知が追加された。
この設定を有効にすると、コマンドの完了や入力要求がエージェントに自動通知される。これにより、エージェントは適切なタイミングで出力確認や入力処理を実行できる。
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