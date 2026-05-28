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Microsoftは2026年4月8日（米国時間）、「Windows」や「Linux」「macOS」に対応するクロスプラットフォームのエディタ「Visual Studio Code」（以下、VS Code）のバージョン1.115を公開した。VS Code 1.115では、「VS Code Agents」などエージェントネイティブ開発を強化する複数の機能が追加されている。

VS Code Agentsは、複数のリポジトリにまたがるコンパニオンアプリケーションだ。主な機能は以下の通り。

複数プロジェクトでタスクを並列実行 複数リポジトリに対してエージェントセッションを並列実行できる。各セッションは独立したワークツリーで隔離され、選択内容に応じてUI（ユーザーインタフェース）が変化し、コンテキストを切り替えながら、人間とエージェントのレビューを繰り返せる

進捗（しんちょく）の監視とレビュー セッションの進行状況を追跡し、差分をインラインで確認できる。エージェントへのフィードバックやPR（プルリクエスト）の作成もアプリケーション内で完結する

既存のカスタマイズを継承 カスタムインストラクションやプロンプトファイル、カスタムエージェント、MCP（Model Context Protocol）サーバ、フック、プラグインなどに加え、テーマなどのVS Codeの設定もそのまま引き継がれる

追加インストール不要 VS Code Agentsは「VS Code Insiders」に同梱されており、OSのスタートメニューやアプリケーションフォルダから起動できる。コマンドパレットの「Chat: Open Agents Application」からも起動可能だ



「VS Code Agents」の画面 セッション管理から差分確認、PR作成まで一つの画面で操作できる（提供：Microsoft）

統合ブラウザの機能を改善

VS Code 1.115では、統合ブラウザの機能が改善された。エージェントが利用するブラウザツールの挙動も見直され、操作内容や対象の把握がしやすくなった。これらの機能は「workbench.browser.enableChatTools」を有効化することで利用できる。

ツールラベルの表示を改善

エージェントがブラウザツールを呼び出した際、ツール呼び出しのラベル（ブラウザ操作ログ）表示がより詳細になった。対象となるブラウザタブへ直接移動できるリンクも追加された。

長時間スクリプトの実行に対応

「Run Playwright Code」ツールでは、長時間スクリプトの実行に対応した。5秒以上かかるスクリプトはエージェントが定期的に状態を確認できるよう、遅延結果をエージェントに返す仕組みとなっている。

重複タブの生成を抑制

エージェントによるブラウザタブの重複生成を抑制する仕組みが強化された。同一ホストに既存のタブが存在する場合、新しいタブは作成されず、既存タブが再利用される。新規タブを開かせるには、エージェント側に明示的な指定をする必要がある。

macOS版でのピンチズームサポート

macOS版の統合ブラウザで、ピンチズームがサポートされた。トラックパッドのピンチ操作で、Webページの内容を最大3倍まで拡大できる。標準のブラウザズーム（［Command］+［=］と［Command］＋［-］）とは異なり、純粋に視覚的な拡大であり、ページレイアウトの変更に伴う折り返しは発生しない。

ターミナルツールの強化

VS Code 1.115では、バックグラウンドターミナルへの操作機能が拡張された。

バックグラウンドターミナルへの入力が可能に

従来はバックグラウンドターミナルは読み取り専用で、「get_terminal_output」による出力取得のみが可能だった。フォアグラウンドのセッションがタイムアウトしてバックグラウンドに移動した場合、エージェントは操作を継続できなかった。

新たに追加された「send_to_terminal」ツールにより、バックグラウンドターミナルへの入力送信が可能になった。例えば、SSH接続でパスワード入力待ちの状態でも、エージェントが入力を送信して処理を継続できる。

バックグラウンド処理の状態通知に対応（実験的機能）

実験的な設定「chat.tools.terminal.backgroundNotifications」により、バックグラウンドで実行されるコマンドの状態通知が追加された。

この設定を有効にすると、コマンドの完了や入力要求がエージェントに自動通知される。これにより、エージェントは適切なタイミングで出力確認や入力処理を実行できる。