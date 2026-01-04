この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

「ChatGPT」の登場から3年。2025年は「AI（人工知能）エージェント元年」と呼ばれるほど、AI技術の進化に注目が集まる1年となりました。これを裏付けるように、企業におけるAIの導入が急速に進んでいることも明らかとなっています。

野村総合研究所が実施した「IT活用実態調査（2025年）」によると、日本企業における生成AIの導入済み・検討中企業の割合は合計で約76％。生成AIを「導入済み」と回答した企業の割合は57.7％で、半数以上の企業が生成AIの導入を終えた状況です。2010年代半ばに注目されたRPA（Robotic Process Automation）の導入率に、わずか3年足らずで迫る勢いです。

業界や業種を問わず生成AI導入が進む中、ソフトウェア開発の現場においても大きな影響を及ぼしています。

Gartnerの調査によると、「要件定義」から「プロジェクト管理」に至るまでAIの使用率はいずれも3割以上となっています。検証または検討段階も含めると70〜80％の割合に達しており、開発現場におけるAI活用はもはや当たり前の光景となりつつあります。

生成AIからさらに一歩進んだAIエージェントの活用も始まっています。従来の生成AIが、人の指示（プロンプト）に対してテキストやコード、画像を生成するツールであるのに対し、AIエージェントは計画を立て、必要なツールを操作し、試行錯誤しながら目的を達成するまで自律的に行動します。

Stack Overflowの「2025 Developer Survey」では、開発プロセスにおけるAIツール活用について「すでに利用している、または利用予定」と回答した割合が全体で84％に達しており、プロフェッショナル開発者の約31.8％はAIエージェントをすでに活用していると回答しています。

これらの結果から、先行企業の間ではもはや「AIを導入すべきか」という議論は一巡したといえるでしょう。現在は「いかにしてAIを業務フローに組み込むか」が中心となり、ソフトウェア開発においては「AIエージェントで開発をどう効率化させるか」という実践フェーズへ移行しているといえます。

ではなぜこれほどまでに、AIエージェントへ注目が集まったのでしょうか。本稿は、2025年が「AIエージェント元年」となった背景にある3つの転換点を整理するとともに、2026年の動向を展望します。

2025年が「AIエージェント元年」となった、3つの転換点