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ヤマハは2026年5月28日、ネットワーク製品の価格を改定すると発表した。半導体部品の原材料価格や輸送費、燃料費などの上昇によって、現行価格の維持が困難になったという。既存拠点向けの機器追加やネットワーク更改を計画するユーザー企業にとっては、導入時期や予算計画を見直す材料となる。

価格改定の対象となるのは、各種ルーターやUTM（統合脅威管理）アプライアンス、無線LANアクセスポイント（以下、無線AP）、L3スイッチ、L2スイッチだ。価格改定は2026年7月1日出荷分から適用するという。

20万円以上アップも――値上げ後の具体的な価格は？

一部製品は価格据え置きとなる一方、おおむね1〜2割の値上げとなる。具体的な価格の変化を確認しよう。

価格改定の対象製品のうち、値上げ率上位は無線APが占める。トップは色違いの同機種「WLX222（W）」「WLX222（B）」であり、7万1500円から9万200円に改定する。値上げ率は約26.2％だ。次いで「WLX322」が約25.5％の値上げ（10万3400円から12万9800円に改定）、「WLX323」が約25.0％の値上げ（12万7600円から15万9500円に改定）となる。 値上げ額が最も大きいのは、L3スイッチ「SWX3220-30MC」とL2スイッチ「SWX2322P-30MC」だ。いずれも137万5000円から158万1800円へと、20万6800円の値上げとなる。L3スイッチ「SWX3220-30TCs」とL2スイッチ「SWX2320-30MC」が、いずれも17万3800円の値上げ（115万5000円から132万8800円に改定）で続く。 企業で広く使われているVPN（仮想プライベートネットワーク）ルーターの「RTX」シリーズについては、値上げ率トップは「RTX840」の約12.7％だ。価格は12万1000円から13万6400円に改定する。値上げ額トップは「RTX3510」の10万6700円であり、88万4400円から99万1100円への改定となる。 VoIP（Voice over IP）ルーターの「NVR」シリーズでは、値上げ率トップは「NVR510」の約13.2％（7万4800円から8万4700円に改定）だ。値上げ額トップは「NVR700W」の1万9800円（16万3900円から18万3700円に改定）となっている。 価格据え置きとなる製品には、RTXシリーズの「RTX3500」やNVRシリーズの「NVR500」、UTMアプライアンスの「UTX200」「UTX100」、L2スイッチの「SWX2210P-28G」「SWX2110-5G」がある。価格改定の対象製品および改定前後の価格は、ヤマハが公開する価格改定表を参照してほしい（図1、図2）。表に記載のない製品については、現行価格を維持するという。 図1、2 ヤマハのネットワークハードウェア製品の価格改定表（出典：ヤマハ）