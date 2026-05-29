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企業はAIを活用してより高い目標を目指す中で、データのアクセス性や品質の問題が依然として大きな足かせとなっている。Gartnerが2026年に発表したAIの成熟度と企業の要件に関する調査によると、AIリーダーの4分の1以上が、AIへの取り組みにおける上位3つの障壁の1つとして、低品質のデータやアクセスできないデータを挙げており、12％がこれらを最大の課題と見なしている。

透明性の高いデータパイプラインに依存する従来の機械学習（ML）アーキテクチャとは異なり、生成AIの基盤モデルは大きな不確実性をもたらす。これらの基盤モデルはトレーニングデータやトレーニングプロセス、推論ロジックの重要な詳細を不透明にする。そのため、企業が生成AIシステムに供給するデータをどのように準備し、管理するかがより重要になっている。

その結果、企業はデータの準備に対して体系的な自動化アプローチを採用しつつある。Gartnerの調査は、回帰テストや継続的なデータプロファイリングなど、データ準備状況の自動評価を実施している企業では、データエンジニアリングの実践が大きな効果を発揮する可能性が2.3倍高いことを示している。これは、生成AI用のデータ準備が1回限りの作業ではなく、継続的、厳格、反復的なプロセスであるという現実を裏付けている。

データ／アナリティクス（D＆A）のリーダーは、継続的にデータをビジネスコンテキスト（背景、文脈）と整合させ、ガバナンスを利かせてリスクを軽減し、フィードバックと専門家による監視を通じてデータの適格性を確認する必要がある。

企業は、生成AIへの信頼を支える関連性、セキュリティ、信頼性などを損なう主要な要因に対処した「生成AI-Readyデータ」を準備し、効果的な生成AI導入を可能にするために、以下の実践的な方策を講じるべきだ。

1．生成AI-Readyデータをビジネスの優先事項と整合させるデータリーダーを任命する

生成AI向けのデータ準備には「主要なビジネス課題に優先順位を付ける」ことと、「構造化データと非構造化データの両方を収集、活用する広範なプロセスについて、現実的な期待値を設定する」ことが含まれる。生成AIへの取り組みの成功は、より多くのデータを持つことよりも、適切なビジネス課題に対処することにかかっている。 専任のD＆Aリーダーを置くことで、生成AI用データに関する取り組みを、明確に優先順位付けされたビジネス成果や、データ準備状況に対する現実的な期待と、確実に整合させることが可能になる。完璧な、あるいは網羅的なデータセットを追求するのではなく、目的に合った代表的なデータを特定することに焦点を当てるべきだ。 データリーダーが強力なビジョンを打ち出せば、ノイズが排除され、企業の個別課題に直接関わるデータがシグナルとして増幅され、このプロセスが加速する。同様に重要なのが、データリーダーがドメインエキスパート（特定の業務分野の専門家）と緊密に連携し、企業の状況を正確に反映した実例、エッジケース、運用シナリオを選択することだ。 2．データをメタデータで拡充して明確なコンテキストを提供し、目指すビジネス成果を実現する データはビジネスコンテキストによって異なる意味を持つ。ビジネスコンテキストがなければ、生成AIシステムは信頼性の低い、あるいは誤解を招く出力を生成する恐れがある。例えば、同じ温度の測定値が、ある業界では重大な故障を示し、別の業界では正常な稼働を示す場合がある。 データに関する強いリーダーシップが確立されれば、データを関連するメタデータで拡充することで、曖昧さを減らし、ユースケース全体で解釈の一貫性を確保できる。企業は基本的なデータ管理を超えて、データコンテキストをビジネス目標と戦略的に整合させる必要がある。 Gartnerの調査「2025 State of AI-Ready Data」（AI-Readyデータの現状2025年）は、メタデータ管理をAI-Readyデータの成熟度を促進する最大の技術的要因として特定している。これらの能力を採用している企業では、AIユースケースでデータエンジニアリングが大きな効果を発揮する可能性が4.3倍高い。 企業が生成AI対応のデータ準備ツールを使い、メタデータを抽出、追加して、データの準備状況とコンテキストを改善する方法は幾つかある。これらのツールは、生データを拡充して構造化し、エージェント型AIシステムに効果的な意思決定と行動に必要な詳細なビジネス情報を提供できる。 また、ドキュメントの解析、分類、構造化、コンテキストの強化といった初期段階のデータ前処理タスクの自動化も可能だ。さらに生成AIツールは、データの鮮度やリネージ（来歴）に関連するメタデータを追跡、管理し、AIモデルが推論のために、信頼性の高い最新の入力を常に受け取れるようにする。 3．企業データと商用LLMの間にセキュリティポリシーを実装し、機密情報をフィルタリングする 企業は、機密情報や不適切な情報が生成AIシステムに到達するのを防ぐために、企業データ環境と商用LLM（大規模言語モデル）の間をカバーするセキュリティポリシーを確立する必要がある。 データ管理の責任者は、AIモデルが承認され、追跡可能で、特定のビジネス目標に沿ったデータのみにアクセスするように、明確なルールを定義すべきだ。生成AIでの利用向けにデータセットを拡充するデータ整合化の取り組みとは異なり、このステップではセキュリティやプライバシー、コンプライアンス上のリスクをもたらすデータを、フィルタリングして削除することに焦点を当てる。 Gartnerの調査は、包括的なAIセキュリティポリシーを広く実装している企業では、AIガバナンスが大きな効果を発揮する可能性が3.5倍高く、有意義なビジネス成果を実現する可能性が3.8倍高いことを示している。 これらのポリシーでは、構造化データと非構造化データの両方にわたって、明確なデータ境界を確立し、どのデータを使用できるか、それらのデータに誰がアクセスできるか、それらのデータをいつ、どのような目的で利用できるかを定義する必要がある。これらのコントロールを適用することで、企業はリスクを軽減しながら、コンプライアンスに準拠した、責任あるスケーラブルな生成AI導入を実現できる。 4．AI技法を活用して生成AI-Readyデータを準備し、効率化とコスト削減を加速する データ準備のライフサイクル全体にAI技法を適用することで、生成AIの取り組みの効率性やスケーラビリティ、コスト管理が大幅に改善される。 Gartnerの調査は、データ準備にAI主導の手法を日常的に使用している企業では、AIユースケースで全体的なデータエンジニアリングが大きな効果を発揮する可能性が2.8倍高いことを示している。 AIは、インテリジェントなデータクレンジング手順の開発、メタデータの自動タグ付け、データ検証ルールや合成テストケースの生成など、データライフサイクル全体で活用できる。これらの技法は、モデル出力の単体テストケースの作成、堅牢（けんろう）な評価データセットの構築、観測されたパフォーマンスに基づくプロンプトの反復的な改善にも利用できる。 トレース、ログ、ユーザーフィードバックなどのAI技法を使用することで、企業は生成AI向けのデータ準備をより適切に行える。その1つの方法は、各クエリを複雑さとコストに応じて最も適したモデルにルーティングし、AIデータ運用のコストパフォーマンス比を最適化することだ。 出典：Practical Steps to Prepare Enterprise Data for Generative AI（Gartner） ※この記事は、2026年3月に執筆されたものです。 筆者 Mike Fang Sr Director Analyst

