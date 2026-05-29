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連載目次

対象：Excel 2024／365



「Microsoft Excel（エクセル）」でデータを処理する際、「文字列を切り出す」必要性に迫られることも多いのではないだろうか。これまで文字列の切り出しといえば、LEFT、RIGHT、MID、FIND、LENといった関数を使うのが一般的だった。ただ、これらの関数を組み合わせた数式は複雑怪奇になりがちで、思ったように動作せず苦労することも多かった。

この「面倒な文字列切り出し手法」から解放してくれるのが、新関数の「TEXTBEFORE」と「TEXTAFTER」の2つである。本Tech TIPSでは、従来の方法と新関数を対比して、新関数を使うことで文字列の切り出しがいかに簡単になるのかを解説する。さらに、要望の多い「住所から都道府県を取り除くスマートな方法」についても紹介しよう。

TEXTBEFORE／TEXTAFTER関数とは

TEXTBEFORE／TEXTAFTER関数は、指定した「区切り文字」を基準にして、それより前（TEXTBEFORE）または後（TEXTAFTER）を抽出する関数だ。

■区切り文字より前を抽出

=TEXTBEFORE(テキスト, 区切り文字)





■区切り文字より後を抽出

=TEXTAFTER(テキスト, 区切り文字)

TEXTBEFORE／TEXTAFTER関数の書式



例えば、「姓 名」というように姓と名が半角スペースで区切られたデータが「A2」セルにあった場合、以下の数式で姓と名を別々のセルに分けることができる。

■半角スペースより前の姓を抽出

=TEXTBEFORE(A2, " ")



■半角スペースより後ろの名を抽出

=TEXTAFTER(A2, " ")

TEXTBEFORE／TEXTAFTER関数で姓と名を分ける



これまでの文字列操作のように、「切り出したい文字が何文字目にあるか」をLEN関数などを使って計算しなくてよいのが大きなメリットだ。

このように便利なTEXTBEFORE／TEXTAFTER関数だが、全てのExcelで使えるわけではない点には注意が必要だ。使用できるのは、Excel 365（Microsoft 365 サブスクリプション版）とExcel 2024（永続ライセンス版）、Excel for the Web（Webブラウザ版）に限定される。Excel 2021／2019／2016以前の永続ライセンス版では使用できない。

非対応の環境でファイルを開くと「#NAME?」エラーになってしまうため、不特定多数の（特に古いExcelを使っている可能性がある）社外メンバーと共有するファイルに組み込む場合は、従来のLEFT関数などを使う方法を検討した方が安全である。

TEXTSPLIT関数とTEXTBEFORE／TEXTAFTER関数の違い

TEXTBEFORE／TEXTAFTER関数と同時に追加された新関数に「TEXTSPLIT」がある。TEXTSPLIT関数は、Tech TIPS「【Excel新関数】『区切り位置指定』はもう古い？ 『TEXTSPLIT』で複雑な文字列分割を数式1つで完結させる」で解説している通り、指定した区切り文字（デリミタ）に基づいて、文字列を複数のセルに展開（スピル）させる関数である。「区切り位置指定」ウィザードを関数にしたようなものといえるだろう。