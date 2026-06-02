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生成AIツールに自然言語で指示するだけで、ソフトウェアを開発できる「バイブコーディング」。ソフトウェア開発支援を手掛けるトライビュー・イノベーションが、2026年4月14日に提供を始めたサービス「バイブ清書」は、このバイブコーディングで作成したソフトウェアを本番利用可能な状態に仕上げるのを支援する。

「ChatGPT」「Claude」などの生成AIツールの進化によって、バイブコーディングが急速に広がっている。営業部門などの非エンジニアであっても、バイブコーディングによって社内ソフトウェアのプロトタイプを容易に作成できるようになった。

ただしバイブコーディングは万能ではない。生成AIツールが出力するソースコードには、セキュリティの脆弱（ぜいじゃく）性が含まれていたり、処理速度などの性能面の課題が残っていたりすることがある。そのためバイブコーディングで作成したソフトウェアの本番利用をためらう企業もある。

ソフトウェアのプロトタイプを本番利用に耐える状態に仕上げるための、人材やノウハウの確保も課題だ。企業の間では、生成AIツールが出力したソースコードの品質を自社で評価できなかったり、技術的な課題を解決できずに開発が停止したりする問題が浮上しているという。

バイブ清書は、何をどう“清書”するのか

こうした課題の解決を支援するサービスがバイブ清書だ（図1）。具体的な特徴や効果、先行事例を整理する。

図1 バイブ清書におけるサービスの流れ（出典：トライビュー・イノベーションのプレスリリース）《クリックで拡大》 バイブ清書では、ユーザー企業が生成AIツールを使って作成したソースコードやプロジェクトファイルなどを基に、トライビュー・イノベーションのエンジニアがユーザー企業の意図を踏まえて、本番利用できる状態に仕上げる。バイブ清書の特徴として、同社は次の4点を挙げる。 ヒアリングを通じて、ユーザー企業が実現したい内容を整理する

脆弱性診断を実施し、発見した脆弱性を修正する

デプロイやホスティングも含めて支援する

技術的な課題で開発が停滞しているソフトウェアの完成を支援する 用途はさまざま、先行事例も トライビュー・イノベーションはバイブ清書の主な用途として、バイブコーディングで作成した社内ソフトウェアのセキュリティ対策を挙げる。ユーザー企業の営業部門が作成した顧客管理アプリケーションに対して、不足機能の実装やユーザーインタフェース（UI）の改善を支援する用途も想定しているという。 活用対象は企業の社内ソフトウェアに限らない。スタートアップ（創業間もない企業）が開発したMVP（Minimum Viable Product：実用最小限の製品）のソースコードに対してレビューを実施し、投資家によるデューデリジェンス（技術や事業面の調査）に耐えられる品質確保を支援するといった活用も見込む。 バイブ清書の先行事例としては、「JavaScript」のライブラリ「React」と実行環境「Node.js」を用いて開発したSaaS管理画面を2週間かけて見直し、セキュリティ上の修正項目を12件から0件に削減した例があるという（図2）。トライビュー・イノベーションによると、この先行事例ではテストカバレッジ（ソースコードのうち、テストで検証した割合）が0％から80％に改善した。 「Python」と、ReactベースのWebアプリケーションフレームワーク「Next.js」を用いて開発したECサイトの先行事例では、3週間の見直し作業によって、Webページ表示時間が3.2秒から0.8秒に短縮。GoogleのWebサイト評価ツール「Lighthouse」で測定したスコア（満点は100）が42から96に改善したと、トライビュー・イノベーションは説明する。 図2 バイブ清書の先行事例における効果（出典：トライビュー・イノベーションのプレスリリース）《クリックで拡大》