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AIモデルの進化は、もう「どちらが賢いか」だけでは語りにくくなっている。Claude Opus 4.8（米国時間で2026年5月28日に公開）を見ていると、特にそう感じる。前バージョンのClaude Opus 4.7を土台に、各種ベンチマーク（性能を測る共通テスト）は広く底上げされ、価格も据え置かれた。だが、その改善幅は、驚くほど大きな飛躍というより、Anthropic自身の言葉を借りれば「ささやかだが確かな改善」に近い。

では、今回のOpus 4.8で本当に見るべき点は何か。筆者は、生の性能よりも正直さ（honesty）の調整だと考えている。つまり、「できていないことをできたと言わない」「ユーザーに気に入られようと話を盛らない」「必要ならユーザーの前提にも反論する」という振る舞いである。その象徴が、下に示す「こび（媚び：Sycophancy）」のスコアだ。

モデル別の「こび（Sycophancy：求められていない過度な称賛や、悪いアイデアの肯定）」スコア

スコアが低いほどこびが少ないことを示す。Opus 4.8（約1.15）は前世代のOpus 4.7（約1.33）より明確に低く、こびが抑えられている。出典はAnthropic「Claude Opus 4.8 System Card」（2026年5月28日）の図6.2.3.1.3.A。数値が公開されていないため、図から読み取った概算値を基に再作図した。



このグラフは、Anthropicのシステムカードに掲載された「正直さ」に関わる評価の一部である。Opus 4.8は、前世代のOpus 4.7よりもこびが少ない。ただし、Anthropicが最もアライメント（人間の意図との整合）が取れているモデルとして位置付ける限定モデル「Claude Mythos Preview」には一歩及ばない。つまり、「歴代で最もこびないClaude」ではなく、Opus 4.7よりも、ユーザーに安易に合わせる傾向が抑えられたモデルと見るのが正確である。

この「正直さ」は、他の評価にも表れている。Anthropicによれば、Opus 4.8は自分が書いたコードの欠陥を見逃す確率が前世代の約4分の1に減った。また、失敗を含むコーディング作業を要約させる評価では、重要な失敗をユーザーに伝え損ねる率が3.7％まで下がった（Mythos Previewの27.6％より大幅に低い！）。さらに、外部機関であるMeridianとUK AISIによる評価でも、Opus 4.8は一般公開モデルの中でほぼ全ての指標において最もアライメントが取れているように見えるとされた。

もちろん、通常の性能評価もおおむね良好である。コード修正能力を測る代表的なベンチマークSWE-Bench Proでは、Opus 4.8が69.2％を記録し、GPT-5.5の58.6％を上回った。一方で、ターミナル操作を含むTerminal-Bench 2.1では、Opus 4.8は74.6％で、GPT-5.5の78.2％には届かない（共通のハーネスの場合。GPT-5.5はCodex CLIハーネスだと83.4％）。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の動きを手掛かりに技術の“今”をもう少し深く眺めてみたい。併せて後半では、Opus 4.8で何が変わったのかも整理する。