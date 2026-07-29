生成AIの進化に伴い、コードの脆弱（ぜいじゃく）性を自動で発見し、悪用するサイバー攻撃の脅威が現実のものとなりつつある。こうした中、最新のフロンティアAIモデルをサイバー防御にどう活用すべきか、現場と組織の双方で模索が始まっている。

本eBookでは、世界的に著名なオープンソースプロジェクトで実施された「17万行規模のAIコード分析」の検証事例と、公的機関が公表した「AI時代の脅威変化を踏まえた9つの緊急対策」を1冊に再構成してまとめた。

現場のエンジニアが知っておくべき「AIコード分析の実効性」から、経営層・ITリーダーが今すぐ組織で共有すべき「フロンティアAIへの対応指針」まで、過剰な脅威論・報道に惑わされず冷静に対策を講じるためのヒントとなる。

本eBookを自社のセキュリティ再点検や、チーム内での情報共有などに役立ててほしい。