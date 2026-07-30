生成AIの業務利用が広がる中、情報漏えいやシャドーAI、不適切なプロンプト入力など、新たなセキュリティリスクへの対策が欠かせなくなっています。

生成AIのプロンプトに入力してはいけない情報や、生成AIの利用に伴うセキュリティリスク、組織にとってリスクが高いと判断される生成AIツールや利用方法――こうした点は、業務での生成AI活用を本格化させるに当たり、押さえておきたい基本のポイントです。

これからより多くのユーザーが生成AIやLLM（大規模言語モデル）のツールを利用するようになれば、外部に漏れてはいけない情報が意図せず流出してしまうリスクも広がります。生成AIの利用に伴うリスクの認識を組織内に浸透させるとともに、危険な行動や何らかのインシデントがあった場合にどのような対処が求められるのかを検討しておくことが求められます。

本eBookは、「CahtGPT」に入力しないことが推奨される項目や、利用時の基本的なセキュリティ対策、組織がリスクだと見なしているツールや行動などをまとめました。業務の効率化を進め、かつその安全性を保っていくための参考情報として役立ててください。