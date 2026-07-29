「無線LANがつながらない」「通信が不安定で利用者から苦情が寄せられる」「ネットワーク分離によってデータの受け渡しが煩雑になる」――。組織のネットワークで生じるこうした課題は、対処を担う情報システム部門にとって悩みの種ではないでしょうか。

こうしたネットワークの課題は、単に無線LANアクセスポイントを増設したり、新しいネットワーク機器を導入したりするだけでは解決しないことがあります。ネットワークの設計や運用に加えて、認証・アクセス制御の仕組みも含めた見直しが必要になることもあるでしょう。

ネットワークの安定性と利用者の利便性をどう確保するか。セキュリティや運用負荷とのバランスをどう取るか――。その答えは組織によって異なりますが、類似の課題を乗り越えた事例を知ることで、対策のヒントが得られることがあります。

本eBookは、ネットワークの改善に取り組んだ3つの事例をまとめました。無線LANの設計・運用やネットワーク分離の仕組みの見直しを題材に、ネットワーク改善の考え方や実践のポイントを紹介します。ネットワーク課題の解決策を検討する際の参考として、ぜひ本eBookをご活用ください。