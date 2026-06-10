Interop Tokyo 2026のBest of Show Award受賞製品が決定

ネットワーク／セキュリティのカンファレンス／展示会「Interop Tokyo 2026」が、2026年6月10日に千葉・幕張で開幕し、Best of Show Awardの受賞製品が決定した。

» 2026年06月10日 16時14分 公開
[三木泉＠IT]

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

　ネットワーク／セキュリティのカンファレンス／展示会「Interop Tokyo 2026」が、2026年6月10日に千葉・幕張で開幕した。1994年に初開催されたInterop Tokyoは、33回目を迎えた。

　Interop Tokyoでは毎回「Best of Show Award」として、展示フロアにおける各カテゴリーの優秀製品を表彰している。今回受賞したのは下記の製品（製品名は出展者の記述による）。

セキュリティ　アセスメント

グランプリ

キーサイト・テクノロジー　Keysight SBOM Manager

審査員特別賞

マクニカ　ランゼロ

クオリティネットソリューションズ　IOTA 10 CORE+ Traffic capture and analysis

セキュリティ　エンタープライズ

準グランプリ

マクニカ　ニンジャワン

審査員特別賞

フォーティネットジャパン　FortiGate 31G

アズジェント　Acronis Cyber Protect Cloud

シスコシステムズ　Cisco Duo／Duo アクティブディレクトリディフェンス

シスコシステムズ　Cisco Secure Firewall 200 シリーズ

セキュリティ　For AI

グランプリ

シスコシステムズ　DefenceCraw

準グランプリ

A10ネットワークス　A10 Thunder 7468 AI Firewall

審査員特別賞

クラウドストライク　CrowdStrike Falcon AIDR

アズジェント　Hirundo（ヒルンド）

セキュリティ　脅威インテリジェンス

審査員特別賞

レインフォレスト　Senda-Nexus

データセンター

グランプリ

ニデック　DCの省エネと高発熱課題解消に貢献する液冷ソリューション/In-Rack & In-Row CDU

準グランプリ

スリーエムジャパン　3M エクスパンデッド・ビーム・オプティカルソリューション

ネットワークインフラ　AIインフラ

グランプリ

日本ヒューレット・パッカード　QFX5250-64OE-L

○準グランプリ

華為技術日本　業界最高密度102.4T Ethernet AIデータセンタースイッチ

ネットワークインフラ　キャリア／ISP

グランプリ

日本ヒューレット・パッカード　Juniper PTX10002-60MR ルータ

日本ヒューレット・パッカード　Juniper MX301 ユニバーサルルータ

シスコシステムズ　Cisco 8011-32Y8L2H2FH

シスコシステムズ　Cisco 8711-48Z-M

ネットワークインフラ　エンタープライズ

グランプリ

フォーティネットジャパン　FortiSwitch AX9000G

シスコシステムズ　Cisco Smart Switch C9550シリーズ

準グランプリ

シスコシステムズ　Cisco 8000 セキュアルータシリーズ

審査員特別賞

華為技術日本　Huawei初の高信頼・無停止対応Twinsスイッチ

ZUNDA　ZUNDA CONNECT ROUTER

NTTアドバンステクノロジ　レーザー無線装置　CENTAURI

セイコーソリューションズ　ロードバランサー Netwiser SX-41シリーズ

エンタープライズ＆クラウド

審査員特別賞

Datadog Japan　Network Path

BBIX　OCX Compute Fabric（略称：OCF）

IoT/エッジコンピューティング

準グランプリ

日本AMD　AMD Ryzen AI Embedded P100 シリーズ プロセッサ

シスコシステムズ　Cisco Unified Edge

サーバ＆ストレージ

グランプリ

レノボ・グループ／モトローラ　Lenovo ThinkSystem SC750 V4 Neptune / Lenovo ThinkSystem N1380 Enclosure

準グランプリ

キオクシア　LC9シリーズ

審査員特別賞

日本AMD　AMD Helios

キオクシア　GPシリーズ

Graid Technology　SupremeRAID HE―GPU RAID を活用した高可用性 AI・HPC ストレージソリューション

マネジメント＆モニタリング

グランプリ

シスコシステムズ　Cisco Cloud Control

準グランプリ

NTTアドバンステクノロジ　NetworkBrain R12.3

審査員特別賞

Zabbix Japan　オープンソース統合監視ソフトウェアZabbix 7.4

テスティング

グランプリ

東陽テクニカ 次世代計測通信部　VIAVI Testing Productivity with AI

準グランプリ

キーサイト・テクノロジー　AresONE 1600GE

東陽テクニカ 次世代計測通信部　TestCenter D2 1.6T アプライアンス

審査員特別賞

丸文　PXM/LXM / デュプレックス・マルチファイバ対応光ロステスタ

イノベーションテクノロジー

グランプリ

KDDI総合研究所　月面と地球間用の衛星間光通信ターミナル試作品

審査員特別賞

東京大学大学院工学系研究科 中尾研究室　国産×空中展開×自営網によるレジリエントな社会インフラ通信基盤

神奈川工科大学　SRv6サービスファンクションチェイニング（SFC）を用いた8K映像処理システム

パーソナルメディア＆デバイス

審査員特別賞

レノボ・グループ／モトローラ　ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition

APN

グランプリ

NTTドコモビジネス　IOWN APNによるinterop過去最大距離の広帯域デモ

準グランプリ

センコーアドバンス　CSOS-144D-LC

シスコシステムズ　Cisco 400G QSFP-DD 超長距離伝送コヒーレントオプティカルモジュール

モバイルコンピューティング 　5G/6G

審査員特別賞

NEC　小型・低消費電力を実現したsub6帯Massive MIMO Unit

モバイルコンピューティング　Wi-Fi

グランプリ

シスコシステムズ　シスコ ワイヤレス CW9179F アクセスポイント

準グランプリ

H3C Japan Technologies　H3C Wi-Fi 8アクセスポイントWA8648

●産業ネットワーク

グランプリ

シスコシステムズ　Cisco IE3500 高耐久性シリーズ、Cisco IE3500 Heavy Duty シリーズ、Cisco Catalyst IE3100 Heavy Duty シリーズ

デジタルメディア

準グランプリ

ネットギアジャパン　AVネットワークを完成させるM4350 Phase4（CSM4316 / MSM4320）

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

その「AIコーディング」は本当に必要か？
Microsoft ＆ Windows最前線2026
4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。