Interop Tokyo 2026のBest of Show Award受賞製品が決定

ネットワーク／セキュリティのカンファレンス／展示会「Interop Tokyo 2026」が、2026年6月10日に千葉・幕張で開幕し、Best of Show Awardの受賞製品が決定した。
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ネットワーク／セキュリティのカンファレンス／展示会「Interop Tokyo 2026」が、2026年6月10日に千葉・幕張で開幕した。1994年に初開催されたInterop Tokyoは、33回目を迎えた。
Interop Tokyoでは毎回「Best of Show Award」として、展示フロアにおける各カテゴリーの優秀製品を表彰している。今回受賞したのは下記の製品（製品名は出展者の記述による）。
キーサイト・テクノロジー Keysight SBOM Manager
マクニカ ランゼロ
クオリティネットソリューションズ IOTA 10 CORE+ Traffic capture and analysis
マクニカ ニンジャワン
フォーティネットジャパン FortiGate 31G
アズジェント Acronis Cyber Protect Cloud
シスコシステムズ Cisco Duo／Duo アクティブディレクトリディフェンス
シスコシステムズ Cisco Secure Firewall 200 シリーズ
シスコシステムズ DefenceCraw
A10ネットワークス A10 Thunder 7468 AI Firewall
クラウドストライク CrowdStrike Falcon AIDR
アズジェント Hirundo（ヒルンド）
レインフォレスト Senda-Nexus
ニデック DCの省エネと高発熱課題解消に貢献する液冷ソリューション/In-Rack & In-Row CDU
スリーエムジャパン 3M エクスパンデッド・ビーム・オプティカルソリューション
日本ヒューレット・パッカード QFX5250-64OE-L
|○準グランプリ
華為技術日本 業界最高密度102.4T Ethernet AIデータセンタースイッチ
日本ヒューレット・パッカード Juniper PTX10002-60MR ルータ
日本ヒューレット・パッカード Juniper MX301 ユニバーサルルータ
シスコシステムズ Cisco 8011-32Y8L2H2FH
シスコシステムズ Cisco 8711-48Z-M
フォーティネットジャパン FortiSwitch AX9000G
シスコシステムズ Cisco Smart Switch C9550シリーズ
シスコシステムズ Cisco 8000 セキュアルータシリーズ
華為技術日本 Huawei初の高信頼・無停止対応Twinsスイッチ
ZUNDA ZUNDA CONNECT ROUTER
NTTアドバンステクノロジ レーザー無線装置 CENTAURI
セイコーソリューションズ ロードバランサー Netwiser SX-41シリーズ
Datadog Japan Network Path
BBIX OCX Compute Fabric（略称：OCF）
日本AMD AMD Ryzen AI Embedded P100 シリーズ プロセッサ
シスコシステムズ Cisco Unified Edge
レノボ・グループ／モトローラ Lenovo ThinkSystem SC750 V4 Neptune / Lenovo ThinkSystem N1380 Enclosure
キオクシア LC9シリーズ
日本AMD AMD Helios
キオクシア GPシリーズ
Graid Technology SupremeRAID HE―GPU RAID を活用した高可用性 AI・HPC ストレージソリューション
シスコシステムズ Cisco Cloud Control
NTTアドバンステクノロジ NetworkBrain R12.3
Zabbix Japan オープンソース統合監視ソフトウェアZabbix 7.4
東陽テクニカ 次世代計測通信部 VIAVI Testing Productivity with AI
キーサイト・テクノロジー AresONE 1600GE
東陽テクニカ 次世代計測通信部 TestCenter D2 1.6T アプライアンス
丸文 PXM/LXM / デュプレックス・マルチファイバ対応光ロステスタ
KDDI総合研究所 月面と地球間用の衛星間光通信ターミナル試作品
東京大学大学院工学系研究科 中尾研究室 国産×空中展開×自営網によるレジリエントな社会インフラ通信基盤
神奈川工科大学 SRv6サービスファンクションチェイニング（SFC）を用いた8K映像処理システム
レノボ・グループ／モトローラ ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition
|NTTドコモビジネス IOWN APNによるinterop過去最大距離の広帯域デモ
センコーアドバンス CSOS-144D-LC
シスコシステムズ Cisco 400G QSFP-DD 超長距離伝送コヒーレントオプティカルモジュール
NEC 小型・低消費電力を実現したsub6帯Massive MIMO Unit
シスコシステムズ シスコ ワイヤレス CW9179F アクセスポイント
H3C Japan Technologies H3C Wi-Fi 8アクセスポイントWA8648
|●産業ネットワーク
シスコシステムズ Cisco IE3500 高耐久性シリーズ、Cisco IE3500 Heavy Duty シリーズ、Cisco Catalyst IE3100 Heavy Duty シリーズ
ネットギアジャパン AVネットワークを完成させるM4350 Phase4（CSM4316 / MSM4320）
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