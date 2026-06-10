Interop Tokyo 2026のBest of Show Award受賞製品が決定

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ネットワーク／セキュリティのカンファレンス／展示会「Interop Tokyo 2026」が、2026年6月10日に千葉・幕張で開幕した。1994年に初開催されたInterop Tokyoは、33回目を迎えた。

Interop Tokyoでは毎回「Best of Show Award」として、展示フロアにおける各カテゴリーの優秀製品を表彰している。今回受賞したのは下記の製品（製品名は出展者の記述による）。

セキュリティ アセスメント

グランプリ

キーサイト・テクノロジー Keysight SBOM Manager

審査員特別賞

マクニカ ランゼロ

クオリティネットソリューションズ IOTA 10 CORE+ Traffic capture and analysis

セキュリティ エンタープライズ

準グランプリ

マクニカ ニンジャワン

審査員特別賞

フォーティネットジャパン FortiGate 31G

アズジェント Acronis Cyber Protect Cloud

シスコシステムズ Cisco Duo／Duo アクティブディレクトリディフェンス

シスコシステムズ Cisco Secure Firewall 200 シリーズ

セキュリティ For AI グランプリ シスコシステムズ DefenceCraw 準グランプリ A10ネットワークス A10 Thunder 7468 AI Firewall 審査員特別賞 クラウドストライク CrowdStrike Falcon AIDR アズジェント Hirundo（ヒルンド） セキュリティ 脅威インテリジェンス 審査員特別賞 レインフォレスト Senda-Nexus データセンター グランプリ ニデック DCの省エネと高発熱課題解消に貢献する液冷ソリューション/In-Rack & In-Row CDU 準グランプリ スリーエムジャパン 3M エクスパンデッド・ビーム・オプティカルソリューション ネットワークインフラ AIインフラ グランプリ 日本ヒューレット・パッカード QFX5250-64OE-L ○準グランプリ 華為技術日本 業界最高密度102.4T Ethernet AIデータセンタースイッチ ネットワークインフラ キャリア／ISP グランプリ 日本ヒューレット・パッカード Juniper PTX10002-60MR ルータ 日本ヒューレット・パッカード Juniper MX301 ユニバーサルルータ シスコシステムズ Cisco 8011-32Y8L2H2FH シスコシステムズ Cisco 8711-48Z-M ネットワークインフラ エンタープライズ グランプリ フォーティネットジャパン FortiSwitch AX9000G シスコシステムズ Cisco Smart Switch C9550シリーズ 準グランプリ シスコシステムズ Cisco 8000 セキュアルータシリーズ 審査員特別賞 華為技術日本 Huawei初の高信頼・無停止対応Twinsスイッチ ZUNDA ZUNDA CONNECT ROUTER NTTアドバンステクノロジ レーザー無線装置 CENTAURI セイコーソリューションズ ロードバランサー Netwiser SX-41シリーズ エンタープライズ＆クラウド 審査員特別賞 Datadog Japan Network Path BBIX OCX Compute Fabric（略称：OCF） IoT/エッジコンピューティング 準グランプリ 日本AMD AMD Ryzen AI Embedded P100 シリーズ プロセッサ シスコシステムズ Cisco Unified Edge サーバ＆ストレージ グランプリ レノボ・グループ／モトローラ Lenovo ThinkSystem SC750 V4 Neptune / Lenovo ThinkSystem N1380 Enclosure 準グランプリ キオクシア LC9シリーズ 審査員特別賞 日本AMD AMD Helios キオクシア GPシリーズ Graid Technology SupremeRAID HE―GPU RAID を活用した高可用性 AI・HPC ストレージソリューション マネジメント＆モニタリング グランプリ シスコシステムズ Cisco Cloud Control 準グランプリ NTTアドバンステクノロジ NetworkBrain R12.3 審査員特別賞 Zabbix Japan オープンソース統合監視ソフトウェアZabbix 7.4 テスティング グランプリ 東陽テクニカ 次世代計測通信部 VIAVI Testing Productivity with AI 準グランプリ キーサイト・テクノロジー AresONE 1600GE 東陽テクニカ 次世代計測通信部 TestCenter D2 1.6T アプライアンス 審査員特別賞 丸文 PXM/LXM / デュプレックス・マルチファイバ対応光ロステスタ イノベーションテクノロジー グランプリ KDDI総合研究所 月面と地球間用の衛星間光通信ターミナル試作品 審査員特別賞 東京大学大学院工学系研究科 中尾研究室 国産×空中展開×自営網によるレジリエントな社会インフラ通信基盤 神奈川工科大学 SRv6サービスファンクションチェイニング（SFC）を用いた8K映像処理システム パーソナルメディア＆デバイス 審査員特別賞 レノボ・グループ／モトローラ ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition APN グランプリ NTTドコモビジネス IOWN APNによるinterop過去最大距離の広帯域デモ 準グランプリ センコーアドバンス CSOS-144D-LC シスコシステムズ Cisco 400G QSFP-DD 超長距離伝送コヒーレントオプティカルモジュール モバイルコンピューティング 5G/6G 審査員特別賞 NEC 小型・低消費電力を実現したsub6帯Massive MIMO Unit モバイルコンピューティング Wi-Fi グランプリ シスコシステムズ シスコ ワイヤレス CW9179F アクセスポイント 準グランプリ H3C Japan Technologies H3C Wi-Fi 8アクセスポイントWA8648 ●産業ネットワーク グランプリ シスコシステムズ Cisco IE3500 高耐久性シリーズ、Cisco IE3500 Heavy Duty シリーズ、Cisco Catalyst IE3100 Heavy Duty シリーズ デジタルメディア 準グランプリ ネットギアジャパン AVネットワークを完成させるM4350 Phase4（CSM4316 / MSM4320）