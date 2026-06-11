OpenAIのCodexアプリで、Windows上の開発作業をスマートフォンから確認し指示できるようになった。AIコーディング中にPCの前を離れても、作業が止まりにくい。実用面でかなりうれしい機能を紹介する。
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最近のAIエージェント（自律的に作業を進めるAI）は、開発者が指示を出して待つだけでなく、席を外している間も設計や実装を黙々と進めてくれるようになった。だが、AIに複雑なタスクを任せて作業に熱中しているときに限って、外出や会議の予定が入って中座せざるを得ない。PCの前を離れてしまうと、AIがきちんと作業を進められているのか気になって落ち着かないものである。
そんな開発者の悩みに応える機能が、OpenAIから提供された。Codexデスクトップアプリが、Windows環境において、スマートフォン（以下、スマホ）からのリモートコントロール（遠隔制御）に正式対応したのだ。これにより、手元のPCをホスト（処理の実行役）として稼働させたまま、ポケットの中にあるスマホからいつでも進行中の作業にアクセスできるようになった。
スマホからのCodex利用（リモートコントロール）は、2026年5月14日（米国時間）の時点で、まずmacOS上のCodexホストに接続する形で発表されていた。その後、5月29日のアップデートでWindows環境にも対応が広がった。リモートコントロールの大きなメリットは、単に画面を眺めるだけでなく、外出先からAIに次の指示を出したり承認を与えたりできる点にある。
AIエージェントに長時間のタスクを任せていると、途中で「この方針で進めてよいか」といった確認を求められる場面がある。これまではPCの前に戻るまで作業が止まりがちだったが、スマホから短く回答できれば不要な停滞を防げるので、AIコーディングが継続しやすくなる。もちろんPCの前でしか対応しづらい場面もあるが、少しでも確認待ちを減らせるなら、開発スピードに大きな差を生むだろう。
その設定手順も特に難しくはない。初回設定時は、Windows版Codexアプリの画面に表示されるQRコードをスマホのChatGPTアプリでスキャンし、画面の指示に従って認証を完了させるだけだ。Windows版Codexアプリでは、左サイドバーの一番下にある［設定］の右側にスマホアイコンがあり、ここからQRコードの表示や接続済みデバイスの管理にアクセスできる。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の新機能を手掛かりに、スマホでのAIコーディングの便利さを掘り下げてみたい。併せて後半では、この機能と関係の深いCodexアプリの更新と機能内容を整理する。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
「Windows上のCodexをスマホから操作できる」機能は、私にとって待ち望んでいたものでした。皆さんはどうでしょうか？ AIコーディング中に、どうしてもPCの前を離れなければならないとき、後ろ髪を引かれるような気持ちになったことはないでしょうか。私はあります。外出の出発がギリギリになるくらい気になってしまうんですよね。
でも、これからは違います。WindowsでもmacOSでも、Codexアプリを使っていれば、心置きなくPCの前を離れていいんです！（ちなみにClaude Codeでも可能です） だってスマホで続きができちゃうんですもの（喜び）。「どこにいてもPC上のAIコーディングを止めない」……すごい時代になってきましたね。まあ、AIコーディング中毒になりそうな問題はありますが……。
このようにリモート操作は非常にオススメなので、ぜひ知ってもらいたいというのが、この記事を書くきっかけでした。WindowsユーザーとmacOSユーザーの皆さん、Codexをお使いならぜひこの機能を試してみてください。ただし、外出先ではスマホ画面をのぞき見されるリスクなどもあるので、業務利用では社内ルールを確認しておきたいですね。
Codexアプリの可能性はリモートコントロールにとどまらず、コンピュータの使用（Computer Use）やブラウザの使用といった機能とのシナジー（相乗作用）もあり得ます。コンピュータの使用を使えば、CodexがWindows画面上でクリックやテキスト入力などを行えます。ブラウザの使用を使えば、Webアプリの確認やブラウザ上の作業を支援できます。
今、「Codexアプリ」や「Claudeアプリ上のClaude Code」のようなエージェントウィンドウ型のデスクトップアプリが、AIコーディングに最適化されつつあります。Visual Studio Codeなどのコードエディタは、人によっては閲覧中心になりつつあるかもしれません。CLI派の方もいると思いますが、デスクトップアプリの便利さを体験したことがない人は、これを機にぜひ一度触ってみてくださいね。
以下、公式の発表やリリースノートを基に、今回のCodexのアップデートで押さえておきたいリモートコントロール関連機能を整理しておこう。
「Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント」
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