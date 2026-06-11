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連載目次

最近のAIエージェント（自律的に作業を進めるAI）は、開発者が指示を出して待つだけでなく、席を外している間も設計や実装を黙々と進めてくれるようになった。だが、AIに複雑なタスクを任せて作業に熱中しているときに限って、外出や会議の予定が入って中座せざるを得ない。PCの前を離れてしまうと、AIがきちんと作業を進められているのか気になって落ち着かないものである。

そんな開発者の悩みに応える機能が、OpenAIから提供された。Codexデスクトップアプリが、Windows環境において、スマートフォン（以下、スマホ）からのリモートコントロール（遠隔制御）に正式対応したのだ。これにより、手元のPCをホスト（処理の実行役）として稼働させたまま、ポケットの中にあるスマホからいつでも進行中の作業にアクセスできるようになった。

Windows版Codexアプリの「接続」設定画面（左）と、iPhone／Androidからのリモート操作の様子（右）

同じChatGPTアカウントで認証したスマホ（iPhone／Android）から、Windows上で動くCodexを遠隔操作できる。ちなみにmacOS版Codexアプリでも同様に利用できる。なお執筆時点（2026年6月8日時点）では、モバイルデバイス接続の設定はCodexデスクトップアプリからのみ行え、ターミナル上で使えるCodex CLIや、Visual Studio CodeなどのIDE拡張機能からは開始できないとされている。



スマホからのCodex利用（リモートコントロール）は、2026年5月14日（米国時間）の時点で、まずmacOS上のCodexホストに接続する形で発表されていた。その後、5月29日のアップデートでWindows環境にも対応が広がった。リモートコントロールの大きなメリットは、単に画面を眺めるだけでなく、外出先からAIに次の指示を出したり承認を与えたりできる点にある。

AIエージェントに長時間のタスクを任せていると、途中で「この方針で進めてよいか」といった確認を求められる場面がある。これまではPCの前に戻るまで作業が止まりがちだったが、スマホから短く回答できれば不要な停滞を防げるので、AIコーディングが継続しやすくなる。もちろんPCの前でしか対応しづらい場面もあるが、少しでも確認待ちを減らせるなら、開発スピードに大きな差を生むだろう。

その設定手順も特に難しくはない。初回設定時は、Windows版Codexアプリの画面に表示されるQRコードをスマホのChatGPTアプリでスキャンし、画面の指示に従って認証を完了させるだけだ。Windows版Codexアプリでは、左サイドバーの一番下にある［設定］の右側にスマホアイコンがあり、ここからQRコードの表示や接続済みデバイスの管理にアクセスできる。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の新機能を手掛かりに、スマホでのAIコーディングの便利さを掘り下げてみたい。併せて後半では、この機能と関係の深いCodexアプリの更新と機能内容を整理する。