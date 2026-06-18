ソフトバンクグループは2026年6月16日、OpenAIのAI技術を活用したサイバーセキュリティ対策ソリューション「Patching as a Service」の提供開始を発表した。

脆弱（ぜいじゃく）性診断から修復方針の策定、実装提案までを一貫して支援するサービスで、ソフトバンクグループとOpenAIが共同出資した合弁企業SB OAI Japanが国内で順次提供する。まずソフトバンクが、日本の重要インフラを支える一部企業に対し、脆弱性診断の申し込み受け付けを順次案内する。

AIを悪用するサイバー攻撃の自動化と大規模化が進展している。重要インフラを支えるシステムへの脅威は深刻さを増しており、脆弱性の悪用によってシステム停止や情報漏えい、サービス提供中断が発生した場合、事業継続や社会活動に大きな影響を及ぼす恐れがある。

Patching as a Serviceは、OpenAIの技術およびソフトバンクの運用ノウハウを組み合わせたものだ。企業システムの脆弱性評価を実施し、修復方針の策定や実装に関する提案までを提供する。AIによる分析能力と専門家の知見を組み合わせることで、脆弱性対応を支援する狙いがある。

同発表によると、AIモデルは幅広いサイバーセキュリティ業務を支援できるが、脆弱性診断や対応優先度の判断、修復方針の策定では専門家チームの役割が欠かせないという。AIの進化が続く市場環境において、潜在的な脆弱性の継続的な把握と迅速な対応判断の難しさが増している。

ソフトバンクは、自社システムを対象にOpenAIのセキュリティ技術を使った大規模な脆弱性診断を実施した。その結果、同技術が脆弱性の特定に有効であることを確認したという。同社は、この取り組みで得た知見を新サービスの展開に反映させる方針を示している。

ソフトバンクグループの孫正義氏（代表取締役 会長兼社長執行役員）は「今後、最先端のAIを悪用したサイバー攻撃が氾濫する。われわれは最先端AIで守り抜きたい」とコメントした。また、ソフトバンクの宮川潤一氏（代表取締役 社長執行役員 兼 CEO）は、「OpenAIのサイバーセキュリティ技術の活用で得た実践的な知見を武器に、日本の重要インフラを狙う高度化するサイバー脅威に立ち向かう」と述べた。

OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏は、AIがサイバーセキュリティ分野に変革をもたらしているとし、防御側の取り組みを促進させる継続的なプログラム構築に注力していると説明した。ソフトバンクとの協業を通じ、日本企業に同社のサイバーモデルによる価値を提供し、社会基盤を支えるシステム強化へ貢献する考えを示した。