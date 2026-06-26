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キヤノンITソリューションズ（以下、キヤノンITS）は2026年5月18日、経済産業省および内閣官房国家サイバー統括室が運用開始を予定している「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」（SCS評価制度）に関する実態調査結果を発表した。

調査は、発注企業側として従業員1000人以上の企業に所属する担当者109人、サプライヤー企業側として製造業や物流業に属する従業員300〜1000人規模の企業に所属する担当者111人を対象に実施（2026年3月23〜24日）された。

調査によると、発注企業の84.4％が「取引先のセキュリティ対策状況を確認している」と回答した。一方で、「十分に把握できている」と回答した割合は16.5％にとどまった。

セキュリティ対策段階の評価（★）を取引条件に組み込む意向については71.6％が「ある」と回答した。そのうち52.6％が、取引先に「★4以上」を求める予定としている。

一方、★取得要請については、94.8％が「難しさを感じる」と回答した。

キヤノンITSは、取引先を含めたセキュリティ対応状況の把握が求められる一方で、実際の★取得要請においては「取引先との関係性への配慮」が課題になっていると分析している。

サプライヤー企業側では人材不足と予算制約が課題

サプライヤー企業側では、SCS評価制度の認知率が77.5％だった。制度を認知している企業のうち90.7％が「★3」または「★4」取得に向けた準備を開始していると回答した。

一方、課題としては「専門人材不足」が54.1％、「予算の制約」が44.1％だった。82.9％が「外部専門家やサービスの活用に前向き」と回答した。

キヤノンITSは「発注企業が想定する水準と、サプライヤー企業のリソース制約の間に隔たりがあり、段階的な運用や支援の設計が重要になる」と指摘した上で、「発注企業側では要請根拠や対象範囲・コミュニケーション設計の整備、サプライヤー企業側では現状把握と優先順位付けが課題になる」と結論付けている。