Microsoftは2026年6月2日（米国時間）、開発者向けカンファレンス「Build 2026」に合わせて、Windowsプラットフォーム向けの新機能群を発表した。

今回の発表でMicrosoftは、ローカルとクラウド、プラットフォームや言語、フレームワークをまたいで開発の選択肢を広げる方針を示した。特に注目されるのが、「Linux」のコマンドやコンテナ環境が「Windows 11」などのWindows上でそのまま使えるようになる「Coreutils for Windows」と「WSL containers」（WSLコンテナ）だ。

WindowsでのLinux開発環境はどう変わるのか。本稿では、上記2つの機能でWindowsで何が可能になるのか、またWindowsプラットフォーム関連ではBuild 2026でどのような発表があったのかをまとめる。

Coreutils for Windowsは、Linuxで使い慣れたコマンドを、Windowsでそのまま実行できるようにする機能。Build 2026で一般提供が始まっている。

開発者は複数のプラットフォームを行き来しながら作業することが多い。だが、使い慣れたコマンドがプラットフォームごとに同じようには動作しないため、代替手段を探したり、処理速度の低下を受け入れたり、作業環境を切り替えたりする必要があった。

この課題に対応するため、Microsoftはオープンソースプロジェクト「uutils」を基に、Coreutils for Windowsを構築した。uutilsは、Linuxで広く利用されているコマンドラインツール群「GNU Coreutils」を、プログラミング言語「Rust」で再実装したクロスプラットフォームプロジェクトだ。

これにより、Windows上でネイティブに動作するLinuxライクなコマンドラインユーティリティー群を利用できるようになる。LinuxやmacOS、WSL（Windows Subsystem for Linux）、コンテナ、クラウド環境などを行き来する場合でも、長年にわたって使い続けてきたコマンドやワークフローを、Windows環境でもほぼそのまま利用できる。

Coreutils for Windows

Coreutils for Windowsの詳細や利用開始方法は、GitHubリポジトリで公開されている。

Linuxコンテナの作成や実行をWindowsに組み込む

WSL containersは、Linuxコンテナの作成や実行、管理をWindowsに組み込まれた機能として利用できるようにする仕組みだ。2026年6月29日（米国時間）に、パブリックプレビューで利用可能になった。

コンテナとLinuxは、現代のソフトウェア開発における中核的な技術だ。WSLは、Windows上でLinuxのワークロードを実行するための基盤として広く利用されてきた。

MicrosoftはBuild 2025でWSLをオープンソースソフトウェア（OSS）として公開した。これを受けてコミュニティーからの開発が活発化し、毎月200件を超えるプルリクエスト（PR）が寄せられている。この勢いを生かし、MicrosoftはWSLをWindowsにより深く統合する取り組みの一環として、WSL containersを開発している。

WSL containersは、Windows上でLinuxコンテナを作成、実行、管理するための組み込み機能だ。ローカル開発やAI／ML（機械学習）ワークフロー、コンテナ化したアプリケーションのテストなど、さまざまな用途でLinuxコンテナを実行できる。Microsoftは、開発者がWSL containersを利用したアプリケーションやツールを構築できるよう、CLI（コマンドラインインタフェース）とAPIを提供する。

WSL containers CLI 新しいexeバイナリを使い、Windows上でLinuxコンテナを直接ビルド、実行、デプロイできる

WSL containers API ネイティブWindowsアプリ内でLinuxコンテナをプログラムから実行する関数にアクセスできる。ローカルAIワークロードの実行やテストパイプライン、Linuxベースの処理といったシナリオを実現する



企業向けには、WSL containersでWindowsの管理機能を利用したポリシーベースの有効化や管理が可能になる。IT管理者は、開発者のPCでどのLinuxコンテナが実行されているかを把握できる他、コンテナイメージの取得元を制御したり、コンテナとホストOSとの連携方法を管理したりできる。

WSL containers

WSLはオープンソースであるため、開発の進捗（しんちょく）はGitHubリポジトリで確認できる。

開発者向けWindowsプラットフォーム、その他の新機能

Build 2026では、Coreutils for WindowsとWSL containers以外の機能としては以下が発表されている。

開発者向けのWindows 11体験

Windows Development Skills 「WinUI 3」（Windows UI Library 3）と「WinApp CLI」を使い、ネイティブWindowsアプリを構築するための知識をエージェントに与える機能（一般提供）。WinUI 3は、Windows向けネイティブアプリケーションのユーザーインタフェース（UI）を開発するためのフレームワーク

Intelligent Terminal コンテキストを認識するインテリジェンスをターミナル体験に組み込み、エラーのデバッグや複数ステップのタスク実行を支援する（実験的プレビュー）

Windows Developer Configurations パッケージ管理ツール「WinGet」（Windows Package Manager）を利用し、「Visual Studio Code」（VS Code）や「GitHub Copilot」、WSLや「PowerShell 7」などを含む開発環境を1コマンドで構築する（一般提供）



Windows上でのエージェント構築・実行、オンデバイスAI向けも

この他Microsoftは、AIエージェントをWindows上で安全に構築・実行するための機能群も発表した。エージェントの実行環境を分離して保護する「Microsoft Execution Containers（MXC）SDK」や、「Microsoft Defender」「Microsoft Entra」「Microsoft Intune」「Microsoft Purview」と連携させてローカルエージェントを制御・保護する仕組み、エージェント向けクラウドPC「Windows 365 for Agents」などを提供する。

オンデバイスAI向けでは、小規模言語モデル（SLM）「Aion 1.0」シリーズや、オンデバイスで音声をテキストへ変換する音声認識APIなどを発表。AI開発者向けハードウェアとして「Surface RTX Spark Dev Box」や「DGX Station for Windows」も投入する。この他、AIエージェント向けプラットフォーム「Project Solara」や、耐量子計算機暗号（PQC）のサポートなども発表している。