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「クリックフィックス（ClickFix）のこと、なめていませんか」。今回私が一石を投じて、皆さんとともに考えたいのはこの一言に尽きる。「クリックフィックス」と聞くと、「偽りのCAPTCHA（キャプチャ）画面をクリックさせてマルウェアに感染させるだけの単純な手口」と過小評価している人が多いのではないだろうか。しかし、それでは足りないのである。

2025年以降、世界中で急増している人間をだまして操作させる「ソーシャルエンジニアリング」手法の一つである。脆弱性を悪用するわけでもなく、高度なマルウェアでもない。攻撃者が悪用しているのは、人間の「いつもの操作」である。念のために言っておくと、世界最大級のサブスク型動画配信サービスではない。「クリックフリックス」ではなく、「クリックフィックス」である。

ユーザーをだますための誘い方はCAPTCHAにとどまらない。偽りのエラー画面やブルースクリーン、ソフトウェアやドライバの更新要求などを通じ、あたかも正しいアクションを要求しているように見せかけて、ユーザーが知らずに自らマルウェアを実行するように仕向ける手口は無数に存在する。そして、その先で起きることも、攻撃者は決して限定していないのである。

脅威の見積もりを間違えないためにも、これから紹介する事例を通じて、クリックフィックスの本当の恐ろしさを一緒に見ていこう。

クリックフィックスの本質

クリックフィックスは、「偽りの画面や警告メッセージでユーザーをだまし、指示通りにPCを操作させることで、自ら意図せずにマルウェアを実行させる手法」と表現される。

Webサイトを見ていると、急に画面上に「ロボットではないことを証明せよ」といった、偽りのCAPTCHA画面が表示される。そこでは、もっともらしく書かれた指示として「Windowsキー＋Rを押せ」、「Ctrl＋Vを押せ」、「Enterを押せ」と順に表示される。

これが、典型的なクリックフィックスの感染までの流れだ。

現在では「ファイルフィックス」や「ターミナルフィックス」のように「〜フィックス」と呼ばれるバリエーションが多数登場している。単に「Windowsキー＋R」のショートカットを禁止するなどの小手先の対策では、エクスプローラーを利用するファイルフィックスを防ぐことはできず、完全な対策にはならない。これでは本質を捉えているとは言えない。

偽りのCAPTCHA画面を使ったクリックフィックスの例

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