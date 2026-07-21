フィジカルAIで3大産業ロボットメーカーが集結　NVIDIA／富士通の共通基盤で目指すものとは

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

フィジカルAIで2026年7月16日、日本を代表する産業用ロボットメーカー3社が集結した。ファナック、安川電機、川崎重工は富士通の共通基盤を採用し、既に進めているフィジカルAIへの取り組みを加速する。

この基盤には、NVIDIAのハードウェア、ソフトウェア技術がふんだんに使われている。発表会に登場した同社のジェンスン・フアンCEOは、日本のものづくりへの称賛を惜しまなかった。

「日本は、近代産業革命の現場を定義付けてきた国だ。エクセレンス（卓越性）が決して偶然の産物ではないことを世界に示してきた。『タクミ』『カイゼン』『カンバン』『ゲンバ』――。日本のエクセレンスは単なる技術ではなく、哲学であり、暮らし方そのものだ。『Made in Japan』は最高品質と最高精度の代名詞。日本は現代のものづくりにおける最高レベルの基準を打ち立ててきた」（フアン氏）

フィジカルAIは「次の産業革命」と呼べるほどの歴史的な転換だが、日本にとってはさらなる差別化を図る絶好のチャンスになるとフアン氏は力説した。

「日本は、（フィジカルAIを）生かすためのあらゆる能力を備えている。基礎技術、専門知識、文化、精密性と安全性の哲学。巨大な製造業も、最大の産業用ロボット市場も日本にある。フィジカルAIは日本で製造され、日本で使われることになるだろう。この機会はあなたたちのものだ」（フアン氏） 参加各社が目指すものとは何か では、今回参加のロボットメーカー3社は今回のプロジェクトを通じて何をやろうとしているのか。 ファナックの山口賢治社長は、「製造業などでの人手不足対策、多品種少量生産、現場の自動化・高度化のニーズはこれまで以上に高まっている。現場で実際に使え、柔軟で誰にでも扱いやすいAIシステムの実現を目指す」と話した。 川崎重工は産業に加え、ヘルスケア分野にも取り組んできた。従来ロボットの手が届きにくい領域だったが、「ロボットとAIが結び付いて初めて大きな人の救いになっていく。全ての産業がフィジカルAIで大きく変わる節目だ」と橋本康彦社長は述べた。 安川電機は自律型AIロボットを実用化済みだが、データと連携して「知恵を持って事を成す」進化は始まったばかりだと小川昌寛副会長は言う。「今後フィジカルAIの社会実装を推進するためには協調と同調が必要。オープンプラットフォームをベースに、各社同じベクトルで進めていきたい」（小川氏） より具体的に3社が目指すのは、各社のロボットが人間、他のロボット、デジタルシステムと柔軟に連携、協調しながら臨機応変に自律動作をする世界だという。最終的には「フィジカルAIをあらゆる領域に拡大し、社会全体での実装を目指す」としている。 工場ではまず、ロボットが個別の固定的なプログラミングから解放される。これにより、各ラインにおける生産品目の切り替えが容易になり、日本の強みである多品種少量生産への対応力が高まる。新製品の生産についても、全面的なプログラム改修でなく、AIの学習や追加データで対応できるケースが増える。熟練技術者の判断をAIが補えるようにもなる。 こうした工場におけるフィジカルAIの基本メリットの先には、業務システムとの連携による最適化がある。富士通は各社との協力で、「生産変動要因と製造現場状況を加味した、工場の生産活動全体の計画最適化と現場適応の自律化」ソリューションの提供を検討していくという。 小売・物流向けには、リアルタイムの販売・在庫状況を考慮した物流計画を基に、搬送業務を自動化するソリューションを検討する。また、ヘルスケア向けには、病院内業務システムからの指示に基づいて、ロボットが自律的に医薬品や検体の院内搬送を行ったり、外来患者の受け付け、案内といったタスクを実行するソリューションを検討する。