AIを巡る近年の政策動向や各国政府の取り組みは、多くの企業がすでに直面している現実を映し出しています。いま問われているのは、「どれだけ早くAIを試験導入できるか」ではありません。本番環境でAIを持続的に運用し、適切に統制しながら、安全かつ継続的に活用できるかという点です。

2026年5月に開催された「Asia Tech x Singapore 2026 サミット」では、シンガポール政府が業界を代表する企業との連携を発表し、公共サービス、金融、医療、デジタルインフラ、さらにはフィジカルAIまで幅広い分野を対象に、実社会で活用されるAIシステムの構築、検証、導入、ガバナンスを推進する方針を示しました。

日本でも、AI基本計画やデジタル庁の「ガバメントAI」の取り組みを通じて、AIの社会実装が進められています。その重点は、AIを導入すること自体ではなく、政府共通基盤の整備や実証から本格展開への移行、セキュリティやガバナンスの確立、運用知見の蓄積・共有など、本番環境でAIを持続的に活用するための基盤づくりにあります。

企業のリーダーも「なぜAIを導入するのか」という議論から、「AIをどのように運用するのか」という視点に軸足を移す必要があります。AIを実験段階にとどめるのではなく、実運用に発展させるための取り組みが求められているのです。

本番運用に向けた最初のステップは、AIの経済性を評価する視点を見直すことです。

多くの企業は「トークン単価」に注目しがちですが、それだけではAIの実際のコスト構造を正しく把握できません。トークン単価だけを指標にすると、「AIは想定していたより低コストで運用できる」という誤った認識につながる可能性があります。

ゴールドマン・サックスは、自律型AIの普及に伴い、世界のトークン消費量が2026年から2030年にかけて約24倍に増加すると予測しています。企業だけでなく消費者による活用も広がる中、この傾向は今後さらに加速すると考えられます。

だからこそ企業は、AIを「ユニットエコノミクス（採算性）」「コントロール（統制）」「パフォーマンス（性能）」「運用負荷」という4つの観点から総合的に評価する必要があります。

重要なのは、モデル単位のコストやトークン単価ではなく、「業務タスクを完了するためにいくらかかるのか」という観点でAIを評価することです。

この考え方は、AIを活用するワークロードをどこで実行するかという判断にも当てはまります。パブリッククラウドは、スピードや実験、柔軟なスケーリング、最先端モデルへのアクセスに優れています。一方、プライベートAIやソブリン推論環境は、大量処理や規制対応、低遅延が求められるワークロードに適しています。

企業が実践すべきことは明確です。まず、解決すべき業務課題を定義し、そのタスクを確実に実行できる最もシンプルなモデルを選択します。その上で、トークン単価ではなくタスク完了当たりのコストを継続的に把握し、スピードや実験を重視するワークロードはパブリッククラウドに、コストや統制、低遅延を重視するワークロードはプライベート環境やソブリン環境に、適切に配置する取り組みが重要です。

本番環境でAIを持続的に運用するとは、デモンストレーションが終わった後も、経済合理性を維持しながら継続的に価値を生み出せる状態を実現することにほかなりません。

AIの拡大が企業の統制を上回るとき

2つ目のステップは、AIガバナンスです。

AIの統制が機能しなくなるのは、AIシステムが「なぜその判断や行動を行ったのか」「どのルールが適用されたのか」「どのデータを利用したのか」、さらには「その結果に誰が責任を負うのか」を説明できなくなったときです。

こうしたリスクは、データガバナンスの成熟度にばらつきがある企業ほど顕在化しやすくなります。Clouderaの「データレディネス・インデックス調査」によると、アジア太平洋地域で「全てのデータが完全なガバナンス下にある」と回答した企業はわずか10％で、日本企業においては28％にとどまりました。

さらに、AIエージェントが単なる質問応答から、複数のツールや業務プロセスを横断して実際のアクションを実行するようになるにつれ、このリスクは一段と高まります。

加えて、共通の基準やポリシー、十分な可視性を確保しないまま各部門でAI導入が進むと、「運用上のエントロピー（無秩序化）」が生じます。その結果、AIは組織内で断片化し、監視や管理が難しくなるだけでなく、運用コストの増加やビジネスシステムとしての信頼性の低下にもつながります。

AIを適切に統制するためには、まず各モデルやAIエージェントに許可する行動範囲を明確に定義することが重要です。その上で、部門やユースケースを横断して共通のポリシーを適用するとともに、どのデータを利用し、どのポリシーに基づいて判断したのかを追跡できる監査証跡を整備する必要があります。

コストやレイテンシだけでなく、ビジネス価値、データの機密性、ガバナンス要件も踏まえながら、ワークロードを適切な環境に振り分けるオーケストレーションも欠かせません。高リスクなアクションについては、人によるレビューや承認といった明確なチェックポイントを設けることが重要です。

重要なのは、AIエージェントを無制限に自律稼働させることではありません。業務のリスクや文脈、ビジネスへの影響度に応じて、適切なレベルの監督体制を組み合わせることです。

責任あるAI活用の拡大を支える運用規律を構築する

3つ目のステップは、AIを安全かつ責任を持って運用するための「防御」の仕組みを構築することです。

企業は、AIが誤った判断を下す可能性や、判断が曖昧になる場面、あるいは事業に大きな影響を及ぼす業務に関与するケースを前提としてシステムを設計する必要があります。

こうした考え方は、シンガポール政府が策定した「Model AI Governance Framework for Agentic AI」にも反映されています。同フレームワークでは、事前のリスク評価に加え、AIエージェントの自律性やツール・データへのアクセス範囲を適切に制限するとともに、人による承認が必要なチェックポイントを設けることの重要性が示されています。

日本政府も、AI事業者ガイドラインやAI基本計画を通じて、AIの社会実装に向けたガバナンスの考え方を示しています。そこでは、AIの利用開始前にリスクを評価し、利用目的や影響に応じた管理措置を講じることに加え、重要な意思決定では人による監督や承認を組み込むことが求められています。

AIに付与する権限やデータへのアクセスを必要最小限に管理するとともに、AIが誤った判断をする可能性を前提として、ログ管理や継続的なモニタリング、改善を通じて信頼性を確保することの重要性も示されています。

実践的な安全対策としては、意思決定権限の明確化、リスクに応じた段階的な自律性の設計、入力データから実行プロセス、出力結果までを追跡できるトレーサビリティーの確保、さらにキルスイッチやポリシー上書き機能の整備などが挙げられます。

一方で、人による監督は、全てのケースに一律で適用すればよいわけではありません。全てを人が確認する運用では、投資対効果（ROI）が損なわれてしまいます。成熟した運用モデルでは、低リスクな業務は自動化し、判断が曖昧なケースや影響度の高い案件、例外的なケースのみを人にエスカレーションします。

そのため企業は、AIエージェントが「提案のみ行う業務」と「実行まで担う業務」を明確に区別し、高リスクなタスクには人による承認プロセスを組み込む必要があります。サンプリング監査や信頼度閾値、例外処理の仕組みを取り入れることも重要です。

評価すべきなのは効率性だけではありません。エラー率やエスカレーション率、コンプライアンススコア、信頼度スコア、手戻り負荷といった業務品質を示す指標も継続的に測定し、改善につなげていくことが求められます。

本番環境において「AIを守る」とは、AI活用のスピードを落とすことではありません。リスクを抑えながら継続的にパフォーマンスを高めていくための統制システムを構築することです。

おわりに

AIの経済性を考える視点は、大きく変わりつつあります。企業の課題が、「AIへのアクセス」から、「AIをいかに運用するか」に移行しているためです。

AIを持続的に活用するためには、有用な成果を基準に価値を測定し、ワークロードを最適な環境に配置することが欠かせません。

こうした考え方に基づいてClouderaはNVIDIA NIMを活用した「Cloudera AI Inference」を構築しました。同サービスは、パブリック環境とプライベート環境の双方において、パフォーマンスの予測可能性や統制性の確保を目指して設計されています。

AIを適切に統制するためには、共通の基準やポリシー管理、トレーサビリティー、オーケストレーションを備えたガバナンスが必要であり、AIを安全に活用し続けるためには、選択的な人間の監督、実効性のある安全対策、さらに成功時だけでなく失敗時も見据えたシステム設計が求められます。

AIを実験段階から本番運用に進めることは、単にAIを導入することではありません。持続的に価値を生み出し、企業が安心して活用できるエンタープライズAIへと進化させることこそ、その本質なのです。