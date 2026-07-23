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連載目次

AIコーディングツール「Claude Code」の開発を率いるボリス・チャーニー（Boris Cherny）氏が、Xに投稿した内容が興味深かったので紹介したい。同氏は、自分のチーム（Claude Code）で働く人たちを観察すると、その働き方が5つの型（アーキタイプ）に分けられることに気付いた、という。これがAI時代の開発現場の「役割」そのものを問い直す内容で、多くの人が自分に重ねる部分があったのか、特に英語圏のXで議論を呼んでいた。

チャーニー氏の出発点はこうだ。これまで別々だった「ソフトウェアエンジニア（以下、エンジニア）」「PM（プロダクトマネージャ）」「デザイナー」「データサイエンティスト」といった職種の境界線が、AIの普及によってあいまいになってきている。誰もが職種の枠を越えて働くようになり、「肩書き（職種）」で人を分けることの意味が薄れつつある、という。では、職種に代わって何が人の違いを表すのか。チャーニー氏がそこで持ち出したのが、「どんな働き方をするか」という型の考え方だ。

チャーニー氏が挙げた型は、プロトタイパー（Prototyper）、ビルダー（Builder）、スイーパー（Sweeper）、グロワー（Grower）、メンテナー（Maintainer）の5つである。それぞれの中身は後半で詳しく見ていくが、ざっくり言えば「アイデアを生む人」「製品に仕上げる人」「整理する人」「育てる人」「守る人」だ。

最大のポイントは、これらが職種とは対応しないことである。チャーニー氏によれば、同じデザイナーでもプロトタイパー型の人もいればスイーパー型の人もいる。エンジニアもPMもデータサイエンティストも同様だという。実際、Anthropicは研究・開発の技術系スタッフに「Member of Technical Staff（技術スタッフのメンバー）」という共通の肩書きを広く用いており、職種を細かく区別しないフラットな体制を取っている。また、1人が2つ、時に3つの型をまたぐことも多いとしている。

ただし、チャーニー氏はこの5つの型を、かっちりした理論として主張しているわけではない。「今の自分のチームを見ると、こう見える」という個人的な気付きのレベルで示している。投稿に寄せられた反応に対しても、「型は、プロジェクトや時間の経過とともに変わっていく」と補足している。つまり、まだ固まり切っていない、これからも変わり得る見方であることに留意してほしい。

――では、私たちの働き方も、この「5つの型」に近づいていくのだろうか。ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、筆者なりの見解を述べてみたい。その後で、5つの型の中身と、投稿をめぐって交わされた論点を整理していく。