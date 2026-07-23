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セキュリティ機関のJPCERTコーディネーションセンター（以下、JPCERT/CC）は2026年6月11日、「ツール分析結果シート」のアップデートを発表した。2017年に公開した内容について、攻撃者の手口や利用する手段の変化を踏まえて見直した。

ツール分析結果シートは、攻撃者が悪用する可能性が高いツールやコマンドについて、「Windows」にどのような実行痕跡（ログや実行履歴、ファイルなど）が残るかをまとめた資料だ。インシデント調査担当者が、実行された可能性があるツールやコマンドを推定する際に活用できる。

ログから“攻撃に使われたツール”はどう分かるのか

JPCERT/CCは、新たに「Windows 11」（version 24H2）と「Windows Server 2025」で、ツールやコマンドの実行時にどのような実行痕跡が残るかを検証した。対象としたツールやコマンドは60個だ（図1、図2）。