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2026年7月22日、東京・お台場で開催されたガートナー セキュリティ＆リスク・マネジメント サミットにおいて、YKK APの齋藤充宏氏が「日本の製造業におけるセキュリティ変革 YKK APの挑戦」と題した講演を行った。

齋藤氏はTRI統括部 テクノロジー＆イノベーション部部長。2016年にYKK APへ入社後、DXの取り組みを推進してきたが、サイバー攻撃の脅威の高まりから2019年にセキュリティ組織を立ち上げ、全社横断的な協力体制を構築しながら施策を進めている。

同氏は、日本の製造業特有の組織文化や制約に向き合いながら、セキュリティ担当者として組織を動かすためにどのように立ち回ってきたのかを説明した。

巨大なグローバル企業でセキュリティをどう担保していくのか

YKK APの齋藤充宏氏

YKK APは、窓やドアなどの住宅用建材や、ビル外装などの建築用プロダクトを製造・販売する企業。前身となる吉田商事を1957年7月に設立しており、歴史の長いグローバル企業となった。YKKグループでは、創業者吉田忠雄氏の「他人の利益を図らずして自らの繁栄はない」という「善の巡環」を「YKK精神」として掲げており、齋藤氏もこれを「われわれにとって非常に重要な概念」と語る。

2026年3月末時点では、従業員数約1万8000人、13カ国／地域に展開し、売上高は5576億円の一大グループとなった。一方で、長い歴史と巨大な企業規模は、全社的なサイバーセキュリティ施策の推進を妨げる。とりわけ製造業では、各部署が自らの役割に忠実で、仕事をきっちりと精緻にこなすが、その役割を1歩でも越えることには関わらないという組織文化になりがちだ。講演では4つのエピソードを通じ、齋藤氏が組織を動かすために行ったさまざまな工夫が語られた。

「委員長、私を含めて叱ってください」

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