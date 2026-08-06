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連載目次

AIが人間と同じくらい賢くなり、さらにその先へ進むとしたら、どのような道をたどるのだろうか。大半の知的作業で人間と同程度の賢さを持つAIは「AGI（汎用《はんよう》人工知能）」、ほぼあらゆる分野で、大規模な人間の専門家集団さえ上回るAIは「ASI（人工超知能）」と呼ばれる。ASIという言葉をニュースなどで見聞きした人も多いだろう。しかし、AGIからASIへの道筋は、具体的に語られることが少ない。

その道筋を整理したのが、Google DeepMindの論文「From AGI to ASI」だ。特定の実現時期を当てにいくものではなく、考えられる進歩の道筋と、それを妨げる要因を一枚の「地図」のように整理することを目的としている。全57ページに及ぶため、本稿では論文の中心となる4つの経路と6つのボトルネックに絞って紹介する。ちなみにこの論文は、第1節がいきなり「要約指示」から始まる。人間にはAIに要約させるよう勧め、AIには何をどの順番で説明すべきかを指示している。AIに読まれることを前提にした、面白い書き方だ。

4つの経路について、最初に押さえておきたいことがある。これらは段階ではないという点だ。第1段階を終えたら第2段階へ、という順番の話ではなく、並行して走り得る4本の別ルートとして提示されている。そして、複数の経路が同時に進んだ場合、その効果は足し算ではなく掛け算になり得るという。

現時点で最も有望だと論文が見ているのは、1つ目のスケーリング（規模の拡大）である。論文はここで「実効計算量」という指標を使う。論文が採用する保守的な概算では、ハードウェアの性能向上が年1.5倍、計算資源への投資増が年2.5倍、アルゴリズム効率の改善が年3倍。これらは掛け算で効くため、合わせると年約10倍になる。論文は思考実験として、仮に基盤モデル自体の進歩が完全に止まったとしても、この10倍が続くなら、当初1000個しか動かせなかったAGIが5年後には1億個になる。それでもASIにならないと言えるだろうか、と論文は問いかける。

ただし論文は、ASIは全能ではないという節をわざわざ立てている。光速を超えて情報は伝わらない。計算に必要なエネルギーには下限がある。現実世界での実験には時間がかかり、物質を操作する速度にも限りがある。さらに計算複雑性の壁や、ゲーデルの不完全性定理（数学には証明も反証もできない命題が存在するという定理）もある。ASIがどれほど賢くなっても、老化を「治す」ことやダイソン球（恒星を覆ってエネルギーを取り出す巨大構造物）を作ることが必ずできる、という話ではないと明記されている。

――SFのような話になってきたので、いったん現状を振り返りながら、『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者なりの見解を述べたい。その後で、4つの経路と6つのボトルネックを整理していく。