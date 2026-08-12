「AIによる攻撃からOSSを守れ」ビッグテックや金融、通信企業が取り組むAkritesプロジェクトとは

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Linux Foundationが2026年6月に発表した「Akrites（アクリテス）」は、AIの急激な進化に伴うサイバー脅威から重要なオープンソースソフトウェアを防衛するための新プロジェクトだ。

ビッグテック企業やAI企業、金融機関、セキュリティベンダーが結集し、オープンソースプロジェクトにおけるセキュリティ脆弱（ぜいじゃく）性の報告から修正パッチの開発、公開前での適用完了に至るまでの一連のプロセスを一元化／円滑化することを目指している。

発足の背景には、生成AIモデルの進化が脆弱性のライフサイクルを根本から変容させてしまったという危機感がある。攻撃者はAIを活用することで、オープンソースのコードリポジトリからゼロデイ脆弱性を短時間で抽出したり、公開された修正パッチのコミットログをリバースエンジニアリングしたりして、わずか数時間で攻撃コードを生成することが可能になった。

電力網から金融、医療、インフラシステム、最先端のAIスタックまでに至る社会の重要インフラは、多くが小規模な有志やボランティアチームによって維持されているオープンソースパッケージに深く依存している。AIのスピードで押し寄せる脅威に対し、従来のような個々のオープンソースプロジェクトによる場当たり的な脆弱性対応では、もはや太刀打ちできないのが現実だ。

Akritesを支える5つの主要な柱

この課題に対処するため、Akritesは大きく5つの機能と原則を柱として掲げている。

共同セキュリティインシデント対応チーム（SIRT）の設置

オープンソースエコシステム全体のための統一的な対応組織を立ち上げ、これまでばらばらなバグ報告や競合するパッチが乱立していた不透明な対応体制を刷新する。

標準化された共通脆弱性開示（CVD）の提供

業界標準に準拠した機密パイプラインを通じてセキュリティ報告を受領し、エンジニアの割り当てから修復管理、影響を受けるダウンストリームの運用者への水面下での修正調整までを一貫して行う。

公開前のデプロイを重視

Akritesでは、単に修正パッチを外部公開したことではなく、実際のシステムにパッチが適用されたことを成功の指標として設定する。パッチ公開のセキュリティアドバイザリが発行されて自動化エクスプロイト攻撃が始まる前に、重要インフラ運用者と連携して修正のデプロイを先行完了させる。

「最後の砦」のメンテナーとしての役割

開発が放棄されたり、維持管理が行われなくなったりした重要なパッケージに対して、Akrites自らが介入し、直接アップストリームパッチの開発とメンテナンスを引き継ぐ。

アップストリーム優先の原則

作成された全ての修正パッチは、オリジナルのメンテナーの意向や方針に沿った形で1次リポジトリに還元される。特定の企業によるプロプライエタリなコードの分裂や、意図しない商業的フォークの強制を防ぐ設計となっている。

創設メンバーと資金

Akritesには業界の枠組みを超えた企業が結集している。

クラウドおよびテック大手からは、Amazon Web Services（AWS）、Google、IBM、Microsoft/GitHub、Red Hat、Ciscoなどが参加している。AIの研究・インフラ分野からはAnthropic、OpenAI、NVIDIAが名を連ね、、Chainguard、Endor Labs、RapidFort、Sonatype、Zscalerといったセキュリティ／サプライチェーン対策の専門ベンダーも結集している。

通信業界からはEricsson、Vodafoneが、金融業界からはCitiやJPMorgan Chaseが参加している。

本プロジェクトのシード資金は、Linux Foundationの既存プログラムである「Alpha-Omega」主導型ファンドから提供されている。