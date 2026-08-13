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連載目次

pandas（パンダス）もPolars（ポーラーズ）も、Pythonで表形式のデータ（Excelの表のようなもの）を扱うためのライブラリだ。pandasは10年以上使われてきた定番であり、Polarsは後発で、Rust製で高速なことを売りにしている。速いことは知っている。将来的にはそちらが主流になりそうだということも、なんとなく分かっている。それでも、目の前の仕事はpandasで書いてしまう。既存のコードがpandasで書かれていて、身に付いたスキルもpandasで、そしてAIに書かせても出てくるのはpandasだからである。

この停滞に、どこから手を付ければよいのか。その問いに正面から答える記事が、2026年8月6日にPolars公式ブログで公開された。筆者はPolarsのThijs Nieuwdorp氏。新機能の発表ではなく、既にpandasで書かれた資産をどう移すかという、きわめて実務的な内容である。しかも記事は、意外なことに「全部書き換えろ」とは言っていない。

まず「全部書き換えろ」とは言っていない

意外に思えるかもしれないが、この記事は全面移行を勧めていない。よくテストされていて、めったに変更されず、信頼性・メモリ・コストのどれにも問題がないパイプラインは、そのままでよいと明言している。Polars非対応の独自ライブラリに依存している場合や、厳格な変更管理下にあって再検証の手間が翻訳作業より重い場合も同様だ。

つまり移行の判断基準は「Polarsが新しいから」ではなく、名指しできる問題があるかどうかに置かれている。メモリ不足で落ちるジョブや、高価なマシンが必要になったジョブがそれに当たる。

実例として、Check Technologiesが100超のAirflow DAG（処理の流れを定義したもの）を2週間弱で移行してクラウド費用を25％削減した件と、Rabobankがコードベースの中核を作り直して性能が30倍になった件が挙げられている。

――3つの戦略のうち一つは、移行そのものをLLM（大規模言語モデル）に任せるというものだ。ならば、AIに投げれば片付くのだろうか。ここで『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、筆者なりの見解を述べたい。その後で、具体的な移行手順を整理していく。