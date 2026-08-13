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「Claude Mythos」をはじめとしたフロンティアAIの登場を背景に、サイバー攻撃と防御を取り巻く時間軸が変わり始めている。AIによって脆弱（ぜいじゃく）性の探索や検証が高速化された一方、複数の弱点を組み合わせた攻撃経路の分析も容易化されている。

高速化する脅威に対して従来の人手中心のパッチ管理が追い付かなくなる中、どうすれば「マシンスピードの防御」を実現できるのか。

アクセンチュアは2026年8月7日、メディア向け勉強会「フロンティアAIがもたらしたサイバー攻撃の構造変化― 日本企業は『防御中心』から脱却できるのか ―」を開催した。登壇した同社の藤井大翼氏（執行役員 サイバーセキュリティ 日本リード）が企業が取り組むべき構造改革の方向性を提言した。

「CVSS信仰」を捨てよ 重大な脆弱性だけ対処では全然通用しないワケ

従来、高度なサイバー攻撃には膨大な試行錯誤が必要だった。未知の脆弱性を探す場合、対象システムを分析し、仮説を立て、実際に試行して結果を確認するという作業を繰り返す必要がある。ただ、フロンティアAIはこの反復作業の一部を高速化できると藤井氏は話す。

「フロンティアAIモデルが登場したことで、脆弱性発見のプロセスが根本から変わった。強力な推論能力をベースに、数千から数万規模の仮説を同時に推測・生成し、自動で大量のコマンド試行とエラーからの学習を反復できる」（藤井氏）

重要なのは、AIが新たな脆弱性の発見を「量産する」ということではない。脆弱性や攻撃手法を探索・検証するための試行を、従来より高速かつ大量に実行できるようになることだ。

ただ、これは防御側にとっても同じだ。AIを活用したコード解析や脆弱性検証、攻撃シミュレーションなどによって、開発・運用環境に潜む問題をより早く発見できるだろう。つまり、フロンティアAIがもたらす変化は攻撃者だけに有利なものではない。問題は、防御側が従来と同じ時間軸で運用を続けていれば、AIによる高速化の恩恵を十分に生かせないことにある。

これを踏まえたセキュリティ課題として、藤井氏は「フロンティアAI時代に見直す必要があるのが、脆弱性を単体で評価するという考え方だ」と指摘する。

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