AIコードエディタ「Cursor」を開発するAnysphereは2026年8月17日（米国時間、以下同）、同エディタ内でソースコードを直接ホスティングできる新機能「Origin」の初期β版を提供開始した。

Originは、AIエージェントが自律的にコードを操作する「エージェントスケール」での利用を想定して設計されたコードホスティング基盤だ。リポジトリの作成や管理、コード閲覧、Pull Request（PR）の作成やレビューといった開発プラットフォームの基本機能をCursor環境で提供し、「GitHub」とのリアルタイム双方向同期にも対応する。

管理者がオプトアウト設定を適用している組織を除き、全ての有料プランユーザーを対象に順次展開される。Anysphereは、コード、PR、AIエージェントが同一のワークスペース上でシームレスに連携する開発環境の構築を目指しており、今後はエージェントネイティブな拡張機能も追加する方針を示している。

コードベースを一元管理する「Origin リポジトリ」の基本構成

Originの導入により、開発者は外部のホスティングサービスを介さずに、Cursorで直接リポジトリをホストし、管理できるようになった。

CursorのUI（ユーザーインタフェース）に追加された新しい「コードベース」タブから、Originリポジトリの作成や設定ができる。画面上の「+New」ボタンをクリックしてリポジトリ名を入力する。

Origin リポジトリの画面（提供：Anysphere）

画面上にはコマンドラインインタフェース（CLI）ツールのインストール手順をはじめ、リポジトリのクローン用コマンド、ローカル環境にある既存プロジェクトをプッシュするためのコマンドが提示され、開発者はこれらに従って操作することで即座にコードをOriginでホストできる。

初回のリポジトリ作成時には、組織やプロジェクト全体を識別するためのコードベース名を設定する。設定した名称はリポジトリの識別子として組み込まれ、固有のURL（cursor.com/codebase/{コードベース名}）が割り当てられる構成となっている。

GitHubとのリアルタイム双方向同期に対応 リポジトリ同期の方法

Originは独自のホスティング基盤を提供するだけでなく、既存のGitHub資産とのシームレスな統合を実現している。開発者はGitHubリポジトリをOrigin上でホストされているリポジトリと並べて同等に扱うことができる。

GitHubとの接続手順はシンプルに設計されている。CursorとGitHubアカウントを連携させた後、対象となるGitHub組織（Organization）を選択すると、同期可能なリポジトリの一覧が表示される。取り込みたいリポジトリを選択することで、Cursor環境へのインポートが完了する。同期対象のリポジトリは個別に選択可能であり、必要に応じて接続をいつでも解除できる柔軟性を備えている。

リポジトリへのアクセス権限はGitHub側の設定が反映される。GitHubで読み取り権限または書き込み権限を持つユーザーは、Cursorでも自動的に該当リポジトリの閲覧や操作が可能となる。組織内の既存のガバナンスやアクセス管理ポリシーを崩すことなく導入できる設計となっている。

同期対象となったリポジトリは、リアルタイムで双方向に更新される。開発者はOriginのコピーを直接確認、検索、プルできる一方で、コードのプッシュは引き続きGitHubに対して送信される。これにより、GitHubをプロジェクトの信頼できる唯一の情報源（Single Source of Truth）として維持しながら、Cursorの高速なコードベース探索やエージェント機能を活用できる。

各リポジトリ名の横に識別用のアイコンが表示される仕様となっており、Cursorが直接ホストしているOriginリポジトリなのか、GitHubから取り込まれた同期リポジトリなのかを一目で識別できる。