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対象：Windows 11



ChatGPTやClaudeといったクラウド型の生成AI（人工知能）サービスを業務に利用するケースが増えているのではないだろうか。一方、「ローカルLLM」、すなわち手元のPCやワークステーション上でAIモデルを動かす選択肢への関心も高まっている。ローカルLLMには、クラウドサービスにはない明確な強みがあるからだ。

最大のメリットは「データが外部に出ない」ことである。チャットの入力内容やアップロードしたファイルが自社のPCから外部へ送信されないため、機密文書や個人情報を含むデータを扱う場合でも、情報漏えいやサービス側の学習利用を心配する必要がない。セキュリティポリシー上、クラウド上の生成AIサービスの利用が制限されている組織でも導入しやすい。

次に「コストの優位性」だ。API利用料やサブスクリプション費用が発生せず、ハードウェアさえあれば何回推論を実行しても（電気代を除けば）追加コストは発生しない。大量のテキスト処理や試行錯誤を伴う検証用途では、この差は大きい。

さらに「オフラインで動作する」ことも挙げられる。ネットワークが遮断された環境や閉域網内のシステムでも利用できる。加えて「カスタマイズの自由度」である。オープンウェイトのモデルは自社データでファインチューニング（追加学習）でき、用途に特化したモデルを構築できる。社内のFAQなどを追加学習させることで、サポート業務の負担軽減といった具体的な成果につなげられる。

一方で、ローカルLLMの活用には従来、環境構築の壁があった。PythonやCUDAのバージョン整合、モデル形式（GGUF／safetensorsなど）の理解、ツール呼び出しやファインチューニング用のスクリプト作成など、「チャットするだけ」ならともかく、その先へ進むにはコマンドライン操作と相応の専門知識が必要だったのである。

この壁を一気に下げてくれるのが、本Tech TIPSで紹介する「Unsloth Desktop」だ。

Unsloth Desktopの概要と主な特徴

Unsloth Desktopは、高速ファインチューニングライブラリ「Unsloth」で知られる「Unsloth AI」が2026年8月上旬にリリースした、無料かつオープンソースのネイティブデスクトップアプリである（執筆時点ではβ版）。macOS／Windows OS／Linuxに対応している。従来のUnslothはPythonスクリプトとCLIでの利用が前提だったが、Desktop版では推論（モデルの実行）と訓練（ファインチューニング）の両方をGUIから扱えるようになった。

Unsloth Desktopの特徴として、対応するモデルの範囲が広い点が挙げられる。LLM（GGUF／safetensors／MLX形式）に加え、画像・動画生成の拡散モデル（FLUX／Z-Image／Wan／LTX／MiniMax-H3など）、音声モデル（Whisper系の文字起こしやTTS）までを1つのアプリで実行・訓練できる。

主な機能を整理すると下表の通りである。

機能 内容 チャット／推論 Model Hubからモデルをダウンロードしてすぐにチャットできる。複数モデルの並列チャット（比較）にも対応 エージェント機能 Web検索、Deep Research、ツール呼び出し、サンドボックス内でのPython／Bash実行をチャットに統合。ツール呼び出しの失敗を自動検出・修復する「self-healing」機構により、その成功率（精度）が最大50％向上するという 権限コントロール Claude CodeやCodexと同様に、モデルによるファイルアクセスやネット接続にはユーザーの承認を求める仕組みを備える。サンドボックス実行と直接アクセスをユーザーが選択できる 画像・動画生成 拡散モデルによる生成に加え、inpaint（部分修正）、outpaint（拡張）、超解像、LoRA（Low-Rank Adaptation）アダプターの適用に対応 ファインチューニング PDF／CSV／JSONを投入するだけのノーコード学習。LoRA、フル・ファインチューニング、事前学習に対応 API/連携 OpenAI互換のローカルAPIを公開でき、unsloth start claude コマンドでClaude CodeやCodexなどのコーディングエージェントをローカルモデルに接続できる リモートアクセス 別のネットワークからでも、Cloudflareトンネルとインターネットを経由してローカルLLMに接続することで、リモートからの利用が可能 Unsloth Desktopの主な機能



なお、Unsloth Desktopはテレメトリー（利用状況の収集）を行わず、完全オフラインでの動作が可能であると明記されている。