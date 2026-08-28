リモートアクセスの要として導入されてきた「オンプレミスVPN」。そのVPN機器が、ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）攻撃の侵入口として狙われる傾向にあります。

在宅や外出先での勤務など働き方が多様になった昨今、VPNのようなリモートアクセス手段は、社内リソースへの安全な接続を実現するために欠かせない存在となりました。しかしそれは、攻撃者にとっての侵入口を広げる事態にもつながっています。背景にあるのが、脆弱（ぜいじゃく）になりやすいVPN管理の実態です。

VPNを廃止して「ゼロトラスト」を前提にしたネットワークに移行する動きがあります。一方、VPNを利用する組織は依然としてランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃の標的になっています。

なぜVPNはそれほど狙われてしまうのでしょうか。何が脆弱（ぜいじゃく）なポイントとなっているのでしょうか。本eBookでは、VPNがランサムウェア攻撃の“格好の標的”となっている理由や、企業における管理不全の実態、求められる対策などをまとめました。ぜひダウンロードして、VPNを取り巻く現状の整理と、今後の備えに役立ててみてはいかがでしょうか。